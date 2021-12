Formuerne har vokseværk: Danskerne har aldrig været rigere

Danskernes formuer satte rekord i 2020.

En gennemsnitlig families formue voksede med omkring 140.000 kroner til 2,3 millioner kroner sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Formuen er defineret som værdien af bolig, bil, opsparing, værdipapirer og pensioner fratrukket gæld.

Årsagen til stigningen hænger blandt andet sammen med stigende boligpriser, og at aktiekurserne steg pænt i løbet af 2020.

Det var der ikke mange, der havde forventet i starten af året, hvor det meste af verden lukkede ned på grund af coronapandemien.

- Coronakrisen har været unik på mange måder - ikke mindst hvordan den har ramt danskernes privatøkonomi, og formuerne er i gennemsnit vokset betydeligt, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

- Det er også med til at forklare, hvorfor danskernes forbrug har været så robust under krisen. For pengene på kistebunden har givet god tryghed for mange, siger hun i en kommentar.

De seneste fem år er formuen i gennemsnit steget med omkring 500.000 kroner per familie.

Der er enormt store forskelle i formuer, og tallene for en gennemsnitlig familie er trukket betragteligt op af, at de allerrigeste i landet har rigtig store formuer.

Derfor kan man altså godt betragte sig som gennemsnitsdansker, men alligevel ikke helt genkende den gennemsnitlige størrelse på en formue.

Der er også store forskelle, når man ser på alder. Unge under 30 år har sjældent nogen nævneværdig formue, mens den er højest hos personer i slutningen af 60'erne.

Formuernes vokseværk er sandsynligvis fortsat i 2021. Det påpeger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Aktiemarkederne har for året som helhed leveret solide plusser, om end den seneste tid har budt på lidt mere udfordrede markeder.

- Boligpriserne har haft yderligere pil op, mens kreditvæksten er stort set ikkeeksisterende, hvilket hiver boligformuen op.

- Derudover har danskernes bankindlån også haft pil op, hvor anden omgang af de indefrosne feriepenge kom i foråret, siger han i en kommentar.

