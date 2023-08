Fire kvinder og en mand vil stå i spidsen for sygeplejersker

Der bliver kampvalg i Dansk Sygeplejeråd (DSR), når der skal vælges en ny forperson, som skal overtage posten efter Grete Christensen.

Fristen for at melde sig som kandidat er udløbet onsdag. Det betyder, at medlemmerne kan vælge mellem de fem kandidater, som har meldt sig.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd på sin hjemmeside.

Medlemmerne kan stemme elektronisk fra 15. september og frem til 29. september klokken 8.

Navnet på den nye forperson vil blive offentliggjort 29. september, skriver Dansk Sygeplejeråd, som er faglig organisation for landets sygeplejersker.

Den tidligere formand Grete Christensen meddelte i juni, at hun ville stoppe per 1. oktober. Hun har siddet på posten i 14 år.

I løbet af sin tid som formand er Grete Christensen kendt for at have stået forrest i flere konflikter. Senest i 2021 da sygeplejerskerne og landets kommuner skulle forhandle overenskomst.

Grete Christensen opfordrede i første omgang sygeplejerskerne til at stemme ja til den foreslåede aftale. Men det ville et flertal af sygeplejerskerne ikke, hvilket førte til en over ti uger lang strejke.

Regeringen greb ind i konflikten, og det endte med, at sygeplejerskerne ikke fik den ønskede lønstigning.

Blandt kandidaterne til posten som forperson er blandt andre næstforkvinden i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, og kredsforkvinde i Kreds Sjælland Anne Marie Holst Sommer.

Derudover har Camilla Duus Guldberg Smith, Irene Hesselberg og Thomas M. Sørensen meldt sig som kandidater.

Grete Christensen valgte at forlade formandsposten, fordi hun mener, det er bedst for Dansk Sygeplejeråd.

- Jeg tror på, at det vil betyde noget for samspillet med vores samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Og jeg tænker efterhånden, at det er det eneste, vi ikke har prøvet, så måske er det det, der skal til, udtalte hun i pressemeddelelsen i forbindelse med sin afgang.

/ritzau/