Københavns Byret har afgjort sag mod mand, der påstod, at der var indgået aftale om en voldtægtsleg.

Forretningsmand dømt for at voldtage kvinde på hotel

En forretningsmand er tirsdag blevet dømt for en grov voldtægt af en kvinde på et hotel i København.

Straffen er af Københavns Byret fastsat til fængsel i tre år og seks måneder til den 38-årige mand.

Det indgår som en skærpende omstændighed, at han tidligere er blevet dømt for voldtægt, skriver Ekstra Bladet.

Den dømte har forklaret, at han og kvinden på forhånd var enige om at at dyrke hård sex i en såkaldt voldtægtsleg, og han nægtede sig skyldig.

Men der var altså tale om en forbrydelse, da han overfaldt den 34-årige kvinde på Hotel Stay i maj sidste år, slår retten fast.

Offeret er blevet tilkendt en godtgørelse for tort på 100.000 kroner, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på Twitter.

Ifølge Ekstra Bladet tvang han kvinden til at sluge urin og at sniffe kokain, mens han slog og spyttede på hende.

De to havde opnået kontakt på datingprofilen Scor.dk, hvor de fattede interesse for hinanden på grund af ord som dominans og underkastelse, skriver bt.dk om sagen.

Såvel manden som kvinden er aktive i et miljø, hvori indgår bondage, sadomasochisme og andet - det kaldes BDSM.

Men den 38-årige, der i øvrigt ifølge bt.dk er medindehaver af et modefirma, gik altså langt over stregen i sin adfærd.

Byretten lægger ifølge bt.dk vægt på kvindens forklaring, som anses for at være troværdig .

- Når hun går til politiet, må hun virkelig have følt, at hun var nødt til det af personlige årsager, sagde retsformanden blandt andet ifølge bt.dk.

