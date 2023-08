Forretningsmand får skærpet straf for voldtægt på Hotel i København

En forretningsmand fra Esbjerg, der tidligere i år blev dømt for voldtægt i Københavns Byret, har fået skærpet sin straf i landsretten. Det skriver Avisen Danmark.

Forretningsmanden, der er medindehaver af et modefirma, blev i byretten idømt tre år og seks måneders fængsel. Østre Landsret afgjorde torsdag, at det ikke var nok og idømte ham tre år og ni måneders fængsel.

Forretningsmanden har nægtet sig skyldig i voldtægt og forklaret, at der var tale om en aftalt sexleg. En forklaring den forurettede dog ikke var enig i.

Han og kvinden havde aftalt at have sex på Stay Hotel i København den 14. maj 2022, men det udviklede sig mere voldeligt, end kvinden havde givet samtykke til.

Han udsatte hende desuden for en række krænkelser, som hun specifikt havde sagt, at hun ikke var til.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at forretningsmanden blandt andet tvang kvinden til at sluge urin og at sniffe kokain, mens han slog og spyttede på hende.

Voldtægten skulle ifølge Avisen Danmark have varet omkring syv timer.

Forretningsmanden og kvinden skulle være kommet i kontakt med hinanden via datinghjemmesiden Scor.dk.

Forretningsmanden er tidligere blevet dømt for en voldtægt i Finland i 2012, og han har desuden været sigtet i en anden sag om voldtægt i 2019, hvor sigtelsen dog blev frafaldet.

/ritzau/