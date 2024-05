Forretningsmand fra TV 2-dokumentar idømt konkurskarantæne

Forretningsmanden Martin Malm, som spiller en central rolle i TV 2's dokumentar "Den sorte svane", er blevet idømt konkurskarantæne i tre år.

Det skriver mediet Finans på baggrund af en kendelse fra Sø- og Handelsretten, som mediet har fået aktindsigt i.

Kendelsen er faldet i maj, skriver mediet. Sagen blev indledt i december 2023.

En konkurskarantæne indebærer, at man i en periode frakendes retten til at lede en virksomhed med begrænset hæftelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber har begrænset hæftelse i Danmark. Derimod hæfter man som ejer personligt for eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed.

Behandlingen af et konkursbo, hvor Martin Malm har været direktør og ejer, har også ført til en politianmeldelse af Martin Malm. Det fremgår af TV 2's dokumentar.

Ifølge TV 2 blev Martin Malm politianmeldt 13. marts i år.

Martin Malm blev ifølge kendelsen fra Sø- og Handelsretten blandt andet indstillet til en konkurskarantæne, fordi der var gæld til det offentlige, mangler ved bogføring og utilstrækkelig dokumentation i hans selskab, skriver Finans.

I "Den sorte svane" er Martin Malm blevet optaget i en række sammenhænge på skjult kamera. Her forklarer han blandt andet, hvordan han har indrettet en såkaldt fakturafabrik.

En fakturafabrik er et firma, hvor et andet firma kan købe en faktura på en ydelse, som aldrig bliver leveret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Martin Malm forklarer i dokumentaren, hvordan han gennem fakturafabrikken har hevet penge ud af statskassen ved blandt andet uberettiget at få tilbagebetalt moms.

Ifølge Finans mener skattemyndighederne, at de har over tre millioner kroner til gode i Martin Malms konkursramte selskab C. G. Ejendomme.

I Malm Gruppen, som er et andet af erhvervsmandens selskaber, har Skattestyrelsen indtil videre anmeldt et krav på ni millioner kroner. Det oplyser kurator i Malm Gruppen Peter Krarup fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen til Finans.

Det er ikke lykkedes Finans at få en kommentar fra Martin Malm. Han har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2, men oplyser over telefonen, at han ikke mener, at TV 2 har det fulde billede.

/ritzau/