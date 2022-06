Forretningsmand indgår forlig i sag om skamfering af fredede klitter

To mænd, der blev dømt for at rasere klitområder i Skagen, betaler 312.000 kroner til genskabelse af klitter.

Den nordjyske forretningsmand, der i 2021 blev dømt for at have udjævnet fredede klitter i Skagen, har indgået forlig med Frederikshavn Kommune.

Det skriver det regionale medie Nordjyske.

Forliget betyder, at de to dømte i sagen, forretningsmanden Hans Andersen og en entreprenør, betaler 312.000 kroner til kommunen for reetablering af klitterne.

De to blev idømt to måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste i april 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

De blev dømt for at have raseret to fredede klitområder på Skagen Sønderstrand.

En 18 ton tung gummiged kørte natten til 26. oktober 2019 rundt i klitområderne og fjernede en til halvanden meter af toppen af klitterne.

Entreprenøren erkendte sig delvist skyldig. Han hævdede, at han var blevet bestilt til at udføre arbejdet af forretningsmanden, der har en sommerbolig med udsigt over stranden.

Entreprenøren sagde, at han havde modtaget 10.000 kroner i kontanter fra erhvervsmanden for at "skubbe lidt sand".

Den udlægning blev dog afvist af Hans Andersen. Han hævdede i retten, at entreprenøren handlede på egen hånd.

Hans Andersen erkendte dog, at han måske havde "sået et frø" i hovedet på entreprenøren.

Retten i Hjørring dømte begge for at have udøvet hærværk mod de fredede klitområder.

Retten bestemte samtidig, at en eventuel erstatning til Frederikshavn Kommune skulle udskilles til en civil retssag.

Med forliget om betaling af de 312.000 kroner er det nu ikke længere aktuelt med en retssag mellem kommunen og de to dømte.

Borgmester Birgit S. Hansen (S) bekræfter, at kommunen har fået pengene.

- Vi har fået alle 312.000 kroner, og så er vi tilfredse, siger hun til Nordjyske.

Pengene er ifølge Hans Andersen blevet betalt i forening mellem de to dømte.

- Der har været en forholdsmæssig fordeling. Hvordan den er, kan jeg ikke sige. Det er fortroligt. Det vigtige er, at der nu er lagt låg på sagen. Nu skulle den finde sin afslutning.

- Jeg har taget ansvar, og økonomien er gjort op, siger Hans Andersen til Nordjyske.

Han siger også til mediet, at hændelsen aldrig skulle være sket.

- Det skulle aldrig være sket. Men sket er sket. Naturen ændrer sig hele tiden. Og livet går videre. Nu ser vi frem til den glade sommer i Skagen.

/ritzau/