Forskellen mellem mænd og kvinders levetid er mindsket

Kvinder lever i gennemsnit fortsat længere tid end mænd. Men mændene haler mere og mere ind på kvinderne.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen beskriver middellevetiden fordelt på de to køn. Middellevetiden er angivet ved det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under en række forudsætninger.

For både mænd og kvinder er middellevetiden steget stort set uafbrudt siden starten af 1990'erne. Med andre ord er begge køn blevet ældre og ældre.

Udviklingen kan blandt andet tilskrives en generelt forbedret folkesundhed og bedre behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet.

Siden 1990'erne har væksten i middellevetiden dog været størst for mænd.

Forskellen mellem mænd og kvinder er derfor også blevet reduceret fra 5,4 år i 1992 til senest 3,8 år.

Tendensen har også været gældende mellem de to seneste opgørelser.

Fra opgørelsen for 2019/20 til den seneste opgørelse for 2020/21 er forskellen mellem de to køns middellevetid blevet reduceret med 0,3 år.

I Danica Pension har cheføkonom Mads Moberg Reumert flere bud på, hvorfor forskellen mellem de to køn er mindsket hen over de seneste tre årtier.

- Generelt er vi alle blevet bedre til at passe på os selv, og det har måske trukket i retning af, at mænds levealder er steget lidt mere end kvinders hen over de seneste 20-30 år.

- Det skal også ses i lyset af, at mænd kommer fra et lidt lavere udgangspunkt, siger Mads Moberg Reumert om årsager til udviklingen.

Hos Danica Pension anbefaler man på grund af den generelt stigende levetid hos mænd og kvinder, at man tidligere begynder at spare op til pensionen.

Tal fra pensionsselskabet viser, at mere end fire ud af ti ikke sparer nok op til, at de kan opretholde deres levestandard i de mange år, de kan se frem til at leve som pensionister.

Derfor gør mange klogt i tidligt at lægge penge til side, så der også er penge at bruge af, når først pensionisttilværelsen melder sig.

