Flere end 70 biler blev i 2020 udsat for hærværk på Østerbro. Nu er forsker tiltalt for fem episoder.

Forsker er anklaget for seriehærværk mod biler

Snart er det to år siden, at en mand blev anholdt og sigtet i en sag om omfattende hærværk mod biler på Østerbro i København, og nu har anklagemyndigheden ved Københavns Politi rejst tiltale i sagen.

Den tiltalte er en 37-årig mand, og han er anklaget for fem tilfælde af hærværk - i to tilfælde er det gået ud over samme bil. De fem tilfælde udgør kun en brøkdel af de sager om hærværk, der var på Østerbro i 2020.

Flere end 70 biler blev dengang udsat for hærværk, og beboerne i området gik aktivt ind i jagten på gerningsmanden eller gerningsmændene.

I september 2020 lykkedes det for en kvinde og hendes kæreste at tilbageholde en mistænkt, indtil politiet dukkede op. Der var tale om en forsker fra et københavnsk universitet, som siden har været sigtet i sagen.

Københavns Politi har ikke oplyst, hvor mange tilfælde af hærværk den pågældende har været sigtet for. Men der er altså alene rejst tiltale for fem forhold.

Det drejer sig om hærværk mod en Porsche, som blev skadet for et endnu ukendt beløb. En Land Rover blev skadet for godt 9000 kroner, mens en Mercedes varebil blev skadet for knap 25.000 kroner.

Derudover blev en Volvo XC40 to gange udsat for hærværk. Samlet set blev den skadet for cirka 18.000 kroner.

I alle tilfælde var der tale om ridser i lakken. De fem episoder skete i perioden 14. juni til 11. september 2020.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for "hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter".

Den tiltalte nægter sig skyldig, og derfor skal sagen behandles i retten under medvirken af en dommer og to domsmænd. Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.

/ritzau/