Forsker: Første gang bandemiljøet sættes i forbindelse med terror

Det er første gang, at der i en sag om terror trækkes tråde til bandemiljøet i Danmark.

Det fortæller svenske Magnus Ranstorp, der er terrorforsker ved Forsvarshøjskolen i Stockholm, efter tre personer i Danmark torsdag blev anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelse om terror.

Yderligere én person er anholdt i Holland

- Grupperinger i bandemiljøet er ikke tidligere blevet nævnt i forbindelse med sager om terror.

- Det er interessant, at det overhovedet nævnes på pressemødet, fordi de ellers var så sparsomme med oplysninger, siger Magnus Ranstorp.

Det var på et pressemødet torsdag klokken 13, at politiet fortalte, at sagen havde tråde til den forbudte bande LTF.

Politiet nævnte ikke på pressemødet noget om motivet for planlægningen.

Magnus Ranstorp hæfter sig udover, at LTF blev nævnt på pressemødet sig også ved, at sikkerheden omkring det jødiske samfund blev nævnt.

- At politiet nævner en høj trussel mod jødiske mål indikerer, at det kan have været målet, og at det kan have en relation til den nuværende konflikt mellem Israel og Hamas.

- Men det er ikke noget, som vi ved på nuværende tidspunkt, understreger han.

Han bemærker også, at statsminister Mette Frederiksen (S) inden pressemødet sagde, at sagen kan have relation til udlandet.

Torsdag formiddag lød det fra hende, at det er "meget, meget alvorligt, og det er selvfølgelig i forhold til Israel/Gaza fuldstændig uacceptabelt, at der er nogen, der tager en konflikt et andet sted i verden med ind i det danske samfund".

Fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor lød det torsdag eftermiddag, at flere personer, der "opererer på vegne af" Hamas er involveret i de terrorplaner, der er blevet afsløret i Danmark. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

