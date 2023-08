Forsker: Lov kan rette op på elendige forhold for varetægtsfængslede

Nedslidte celler. Næsten ingen kontakt med andre menneske og uden ret til fritidsaktiviteter eller til at låne bøger eller blade.

Forholdene for de varetægtsfængslede borgere er på en række punkter værre end for andre mennesker, der også sidder bag tremmer, men som er i færd med at afsone en straf.

Forskelsbehandlingen er formentlig i strid med Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder, som forbyder diskrimination.

Det vurderer i hvert fald en forsker fra Dansk Institut for Menneskerettigheder.

I en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen opregner Peter Vedel Kessing de forskellige vilkår for strafafsonere og varetægtsfængslede.

Sidstnævnte gruppe venter på at komme for retten. Det er altså endnu ikke afgjort, om de er skyldige eller ej.

Blandt forskellene er, at varetægtsfængslede kun kan få besøg "så ofte forholdene tillader det", mens strafafsonere har ret til mindst ét ugentligt besøg.

Desuden har de varetægtsfængslede kun "så vidt muligt" adgang til at låne bøger og tidsskrifter. Derimod har afsonere en decideret ret til disse muligheder.

Forskelsbehandlingen er der ingen saglig begrundelse for, mener Peter Vedel Kessing.

Men den er også problematisk, når man tænker på den danske førerstilling i forhold til andre nordiske lande, mener han.

I danske fængsler sidder der langt flere varetægtsfængslede end i Norge og Sverige. Samtidig sidder de danske varetægtsfængslede i længere tid end i broderlandene.

Fænomenet har fået en del opmærksomhed i foråret i flere medier, og også justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil gerne vide mere. I et svar til Folketingets retsudvalg har han skrevet, at det er "interessant at se på" årsagerne.

Advokat Thomas Brædder, der tidligere har været anklager, har i fagmediet K-News berettet om alt for restriktive og dårlige forhold i arresthusene.

- De, der er varetægtsfængslet, hungrer jo nærmest efter at komme i afsoning, har han sagt.

Et nyt arresthus i Slagelse med 400 pladser ventes at stå færdigt i 2027. Det har partierne bag en flerårsaftale om Kriminalforsorgen aftalt.

Ifølge Peter Vedel Kessing er forholdene i de eksisterende arresthuse så ringe, at mange varetægtsfængslede reelt er underkastet isolation.

Han foreslår et redskab, der skal fjerne forskelsbehandlingen. Folketinget bør i en lov fastslå forhold og rettigheder for varetægtsfængslede. For mere end 20 år siden fik strafafsonerne deres lov om vilkår for afsoning.

/ritzau/