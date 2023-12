Forsker står på mål for rapport om svinekøds faldende klimaaftryk

Danish Crowns bemærkninger til en rapport fra Aarhus Universitet om svinekøds klimaaftryk burde have været deklareret.

Men når det gælder konklusionen - at svinekøds klimaaftryk er faldet 25 procent per kilo produceret svinekød fra 2005 til 2016 - er der ikke noget at sætte en finger på.

Sådan lyder det tirsdag fra seniorforsker Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, der afgiver vidneforklaring i Vestre Landsret.

- Ja, det gør jeg, lyder det fra forskeren bag rapporten, da han i retten bliver spurgt, om han står på mål for rapportens konklusioner.

Danish Crown er stævnet for vildledende markedsføring ved at bruge udtryk som "Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror" og "klimakontrolleret" i forbindelse med en markedsføringskampagne i 2020.

Det var rapporten fra Aarhus Universitet, der dannede grundlag for markedsføringskampagnen.

Den blev udarbejdet for Danish Crown tilbage i 2019.

Medierne Politiken og Danwatch har tidligere afdækket, at Danish Crown fik rapporten forelagt undervejs i processen og på flere punkter fik ændret forskernes ord og udtryk.

Eksempelvis blev "klimabelastning" ændret til "klimapåvirkning", ligesom "svin" blev ændret til "gris".

Seniorforskeren medgiver, at det burde have fremgået, i hvilket omfang Danish Crown bidrog med ændringer.

- Det skulle have været deklareret, den måde de (Danish Crown, red.) reagerede på, siger Troels Kristensen.

Det var ifølge forskeren kun "redaktionelle" og "forståelsesmæssige" ændringer, som Danish Crown fik indføjet i rapporten.

Han siger også, at kritikken har ført til, at der er "strammet voldsomt op", når det gælder principperne for samarbejde mellem forskere og virksomheder.

Institutleder Jørgen Eivind Olesen har til Politiken og Danwatch sagt, at han ikke er "stolt" over forløbet med rapportens tilblivelse.

- Nu har vi fået et kvalitetsledelsessystem, der sikrer os armslængde i det her. Og det har der helt klart ikke været her, har han udtalt til de to medier.

Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen har stævnet Danish Crown for brud på markedsføringsloven.

Danish Crown afviser anklagen om vildledende markedsføring og vil frifindes.

Sjette og sidste retsdag i sagen er onsdag. Afgørelsen kommer først senere.

/ritzau/