Forsker vil give flygtninge deres eget ’land’

En forsker fra England retter kritik mod det nuværende asylsystem i Europa. Han mener, at løsningen er at give flygtningene deres eget område i værtslandene, som de selv kan råde over

"De nuværende løsninger formår ikke at løse opgaven. Derfor er der udformet radikale, mærkelige, skøre og utrolige forslag i forsøget på at løse migrant- og flygtningesituationen."

Sådan lød det fra forskeren Nicholas Van Hear fra University of Oxford i England ved et seminar ved forskningsinstituttet Fafo i Oslo i januar 2018. Det skriver forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Seminaret bar titlen 'Er det europæiske asylsystem forældet?’', og som flere af seminarets deltagere er han ikke i tvivl om, at svaret er 'ja'.

Nicholas van Hear mener, at løsningen er at give flygtningene deres eget sted at leve. Han kalder stedet for 'Refugia'.

Det var Robin Cohen, pensioneret professor fra University of Oxford, der fandt på navnet.

Robin Cohen henviser til Jason Buzis forslag om at oprette en slags international flygtningenation. Jason Buzi bor i USA, men blev født i Israel; et land, der blev dannet for at tage imod forfulgte jøder.

Mens Israel blev oprettet som en nationalstat i et afgrænset landområde og tilbudt til verdens jøder efter 2. verdenskrig, vil Refugia ligge i adskillige lande.

Det er altså ikke et fysisk sted, men et transnationalt fællesskab for folk, der bor for eksempel i flygtningelejre, og indbyggerne kommer fra hele verden. Flere værtslande skal overgive et stykke land til flygtningene, som så selv skal bestemme over området.

Indbyggerne i Refugia, refugianerne, er delvist uafhængige af værtslandet, men skal følge værtslandets love samt betale skat til både Refugia og værtsland.

Nicholas Van Hear indrømmer gerne, at Refugia er utopi.

"Men det er en pragmatisk utopisk løsning. En pragmatisk fantasi," siger han.

Han hævder desuden, at systemet allerede findes i dag. Tag for eksempel familier fra Sri Lanka. De bor i mange forskellige lande, men har dannet en politisk organisation, der forbinder dem.

Flygtninge fra andre lande vedligeholder kontakten med slægtninge i mere velstående dele af verden, som sender dem penge.

Chefen for Udlændingedirektoratet i Norge, Frode Forfang, tror dog ikke på Refugia.

Han er en varm fortaler for kvotesystemet, hvor flygtningene bliver hentet fra deres land i stedet for at risikere livet for at komme til et land, hvor de kan ansøge om asyl.

Hvis europæiske lande føler, at de får kontrol over flygtningestrømmene til Europa, vil de måske være villige til at tage imod flere mennesker, mener han.

"Jeg tror, at vi skal finde på nye løsninger, som vil fungere bedre, end dem vi har i dag," siger Frode Forfang.

"Men vi skal skelne mellem det, som er politisk vanskeligt at gennemføre og så forslag, der er fuldstændig urealistiske, og som aldrig vil blive implementerede," siger han.