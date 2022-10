Forsøg med vand i silo slog fejl: Træpiller brænder stadig

En ny taktik med at bruge vandkanoner til at slukke brand på Studstrupværket inde i siloen har slået fejl. Derfor vil slukningsarbejdet tage længere tid end ventet i sidste uge.

Det oplyser Østjyllands Politi mandag formiddag.

Branden i siloen med 55.000 ton træpiller brød ud 22. september og har medført røggener for mange borgere i lokalområdet.

- Det er fortsat vores vurdering, at vi er i en afsluttende fase, men vi må erkende, at arbejdet kommer til at tage længere tid, end vi troede i sidste uge, udtaler beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl i en pressemeddelelse.

Fredag var det ellers forventningen, at silobranden i Studstrupværket nord for Aarhus ville være slukket i løbet af få dage.

Men et fejlslagent forsøg med vandkanoner inde i siloen betyder, at den oprindelige slukningsteknik er i brug igen. Det betyder, at træpiller køres ud af siloen for at blive kværnet og slukket udenfor.

- Det viste sig, at vandet simpelthen preller af på de brændte slagger af træpiller, der ligger i siloen, og at vi derfor ikke kan bruge vandkanoner i slukningsarbejdet som planlagt, udtaler Kasper Sønderdahl.

- På nuværende tidspunkt kan vi ikke give en tidshorisont, men vi arbejder på højtryk og kigger hele tiden på nye muligheder for at fremskynde processen, siger han videre.

Røgen fra den omfattende brand bevæger sig mandag ind over Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand.

Anbefalingen er, at borgere med hjertekar- og lungesygdomme i området finder andre steder at være, så længe der er kraftig røg.

Mandag aften ventes røgen at svæve ud over vandet.

Studstrupværket forsyner godt 100.000 aarhusianske hjem med fjernvarme, der produceres ved hjælp af træpiller.

/ritzau/