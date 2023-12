Forsøg på bombesprængning i Odense efterforskes af politiet

Politiet mener at have afsløret et forsøg på bombesprængning på Nyborgvej i Odense.

En anklager vil søndag eftermiddag bede en dommer om at varetægtsfængsle to anholdte personer i sagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Mistanken handler om, at der blev anbragt plastisk sprængstof på en adresse på Nyborgvej tidligt lørdag morgen klokken 03.30.

I alt fem personer blev anholdt i forbindelse med efterforskningen, og heraf skal de to altså fremstilles i grundlovsforhør.

Det finder sted i Retten i Svendborg klokken 13.30, oplyser politiet.

Anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene. Hvis det sker, indebærer det, at offentligheden hverken får kendskab til de anholdtes forklaring eller til nærmere informationer om politiets efterforskning.

Pressemeddelelsen er kortfattet. Den fortæller således ikke om de anholdtes alder og køn, og den indeholder heller ikke oplysninger om et muligt motiv.

/ritzau/