Åbne eller lukkede kirker? Her er reaktionerne på Joy Mogensens kovending

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har inden for de seneste dage flere gange skiftet holdning til, om kirkerne bør være åbne eller lukkede i påsken. Kristeligt Dagblad har samlet reaktioner på den seneste udvikling

Først lukkede kirkerne, så åbnede de, og nu lukker de igen.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har de seneste dage haft svært ved at bestemme sig for, om hun mener, at folkekirken skal holde dørene åbne i påsken.

Indtil onsdag eftermiddag var meldingen, at kirkerne skulle være lukkede, men efter at flere kirkeordførere og præster i Kristeligt Dagblad opfordrede ministeren til at finde en løsning, blev det besluttet, at kirkegængere nu kunne deltage i påskegudstjenester på "en ansvarlig måde".

Også denne beslutning mødte imidlertid kritik fra både lægfolk og præster, der fandt den både uansvarlig og usolidarisk. Ja, flere præster opfordrede endda til begå civil ulydighed ved at holde deres kirke lukket.

Torsdag aften efter et møde med landets biskopper kom ministeren med sin – indtil videre – endelige anbefaling: At kirkerne bør holde lukket i påsken.

Den melding møder både ros og kritik, alt efter hvem man spørger. Kristeligt Dagblad har samlet udvalgte reaktioner fra personer, der beskæftiger sig med dansk kirkeliv.

Jens Ole Christensen, sognepræst i Fredens-Nazaret Kirker i København og tidligere generalsekretær i Luthersk Mission

Marie Krarup, kirkeordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Rasmus Nøjgaard, sognepræst i Sankt Jakobs Kirke i København

Iben Thranholm, teolog og journalist

Kristian Tvilling, sognepræst i Virum Kirke på Sjælland

Carsten Mulnæs, sognepræst i Lillerød Kirke i Nordsjælland og formand for Tænketanken Eksistensen

Merete Bøye, sognepræst i Hobro Kirke og redaktør for tidsskriftet Nyt Babel

Anni Albæk, sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus

Massoud Fouroozandeh, præst i valgmenigheden Church of Love

Paula Larrain, journalist og radiovært på DR-trosprogrammet "Tidsånd"

Til sidst giver vi ordet til dem, der har haft indflydelse på den endelige anbefaling. Det gælder blandt andet biskopperne. I en pressemeddelelse på kirkeministeriets hjemmeside udtaler Peter Skov-Jakobsen, der er biskop i Københavns Stift:

"Biskopperne forstår og påskønner, at politikerne og regeringen har ønsket at komme kirken i møde på dette punkt. Men ved nærmere eftertanke finder biskopperne ikke, at kirken bør have særbehandling i forhold til det samfund, som kirken er en del af. Derfor må vi i år fejre påsken på anden vis: Sammen – men hver for sig."

Kirkeminister Joy Mogensen (S) kalder det "smerteligt", at danskerne må fejre påske uden at gå i kirke sammen.

"Men jeg er glad for at folkekirken står last og brast med resten af samfundet. Folkekirken har i de sidste uger vist, at kirkelivet stadig blomstrer, og det er jeg sikker på, at kirken også gør i påsken. Rigtig mange præster har kastet sig ud i streaming-gudstjenester, sjælesorg via net og telefon, og omfattende brug af sociale medier. Jeg opfordrer folkekirken til at holde fast i de mange gode initiativer også i påsken."