Overblik: Forstå sagen om lægen, der hjælper syge til at dø

I februar blev den tidligere overlæge Svend Lings anmeldt for at have assisteret ved selvmord. I dag er retssagen startet. Læs om forløbet her

I dag er den pensionerede læge Svend Lings for retten i Svendborg. Den 76-årige "selvmordslæge" er tiltalt i tre tilfælde – to selvmord og et selvmordsforsøg.

Her kan du få et overblik over sagens forløb.

I 2014 udgav Svend Lings bogen ”Hjælp mig – aktiv død” med et forslag om at lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark. Svend Lings har længe blandet sig i debatten om aktiv dødshjælp, og han har været åben om sin holdning til at det skal blive lovligt.

I februar 2017 blev den tidligere overlæge anmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed for at have assisteret en mand ved selvmord. Han fortalte til flere medier, at han havde hjulpet flere end ti patienter med at ende deres liv ved at udskrive recepter på sovemiddel og forklarede nøjagtigt, hvad de skulle gøre for at dø.

De patienter han har vejledt og guidet, har han snakket i telefon med eller mødt. Om de mennesker, han har rådgivet, fortalte han, at de som oftest enten har haft kræft i et fremskredent stadie eller er så syge med KOL, sklerose eller Parkinson, at de ingenting kan.

Til Kristeligt Dagblad fortalte han, at han altid har været frastødt af selvmordets brutalitet, og at han selv stod på den yderste kant, da han mødte sin kone. Han kan derfor sætte sig ind i de menneskers ønske om at gøre en ende på livet.

”Jeg har pligt til at hjælpe et lidende menneske, der selv beder om det. Der er altid et usikkerhedsmoment i sådan noget. Sådan er livet. Men det er voksne mennesker, de må selv tage stilling,” lød fra ham.

I maj 2018 lagde foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp en manual ud på deres hjemmeside, som skulle guide mennesker i, hvilken medicin der skal blandes med hvad og hvor meget, hvis man ønsker at slå sig selv ihjel. Svend Lings er formand for foreningen og fortæller, at formålet er at give alvorligt syge mennesker et redskab til at hjælpe sig selv. Selvmordsmanualen kom ud, efter han havde stillet et borgerforsalg om at legalisere aktiv dødshjælp.

”Som vi ser det, er loven ikke i orden. Loven er for dårlig. Den skal vi lave om af hensyn til de stakkels mennesker, der beder en om hjælp. Som læger kan vi ikke bare sige, at det er ærgerligt, at loven er, som den er," sagde han.

Siden selvmordsmanualen kom ud, har rådgivningstjenesten Livslinien oplyst, at de har modtaget flere henvendelser fra folk, der ønskede at bruge den og ende deres liv.

Svend Lings følte ingen skyld i dette.

”Der er mange måder at begå selvmord på, og folk gør det, hvis det er det, de ønsker. Manualen er tiltænkt kronisk syge, der lider, og dem tror jeg, der er flere af end dem, som Livslinien taler med, så det kan jeg ikke tage mig af,” sagde han.

I august 2018 klagede Styrelsen for Patientsikkerhed over selvmordsmanualen, og flere medlemmer af foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp frygtede at miste deres lægeautorisation.

”Der opstod uenighed blandt medlemmerne, straks efter vi fik at vide, at klagen var indgivet. Nogle fik kolde fødder, fordi de frygter for at få taget deres autorisation, uden de har mulighed for at appellere afgørelsen. Flertallet i foreningen, som er fire ud af syv medlemmer, erklærede derfor, at de ville have manualen fjernet fra vores hjemmeside,” sagde Svend Lings.

Han fjernede manualen fra foreningens hjemmeside, men lagde den efterfølgende på sin egen hjemmeside.

Det er den psykiatriske afdeling i Aarhus, der klagede over manualen til Region Midt, som kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed. De valgte at klage, fordi en psykiatrisk patient havde fundet selvmordsmanualen, dog uden at begå selvmord.

Svend Lings har mødt meget modstand over selvmordsmanualen – fra blandt andre Liselott Blixt, der er sundheds- og psykiatriordfører for Dansk Folkeparti. Hun har forsøgt at få hjemmesiden med manualen lukket – dog uden held. Han fortryder ikke, at han har lagt en selvmordsmanual ud på internettet.

”At lave manualen er det bedste, som jeg i mit liv har gjort. Jeg ved, at tusindvis af mennesker lider for ingen verdens nytte. Det er dem, og ikke nogle politikere, jeg har i tankerne. Jeg føler mig moralsk forpligtet til at hjælpe de mennesker, som ikke længere ønsker at leve”

I dag er retssagen mod Svend Lings startet, og han er ikke den eneste læge, der er tiltalt. Den pensionerede psykiater Frits Schjøtt er også tiltalt for at have assisteret til selvmord. Svend Lings mistede nemlig sidste år sin lægeautorisation og kontaktede derfor psykiateren for at få hjælp til at skrive recepter på sovemedicin i to tilfælde til borgere, som havde henvendt sig med et ønske om at begå selvmord. Den ene overlevede.

Til Kristeligt Dagblad fortalte psykiateren Frits Schjøtt, at han ikke fortryder noget.

”Det er udelukket af omstændighederne, at jeg kan gøre det igen, for jeg har mistet min autorisation som læge på grund af sagen. Men moralsk og personligt ville jeg til enhver tid gøre det igen, og jeg fortryder ikke et øjeblik, hvad jeg har gjort,” sagde Frits Schjøtt.

Svend Lings er også tiltalt for at have vejledt en kvinde i, hvordan hun skulle ende sit liv. Han anbefalede angiveligt, at hun skulle tage medicin og tage en plasticpose over hovedet. Hun blev fundet med en plasticpose om hovedet og en elastik om halsen i august i år.

I alle tre tilfælde nægter Svend Lings at have udleveret medicinen.

Svend Lings ønsker bestemt ikke at komme i fængsel, men hvis han bliver dømt til afsoning i et fængsel, skal det nok gå.

”Jeg er ikke erhvervsaktiv længere, så det er begrænset, hvad de kan gøre. De kan spærre mig inde i et rum med tremmer på vinduerne, men udenlandske kriminelle siger jo, at det er ligesom at komme på luksushotel at være i fængsel, så det glæder jeg mig da til.”

Der forventes dom i sagen den 26. september.