Forsvarer for Claus Hjort kræver nævninger i straffesag

Såfremt den kommende justitsminister beslutter at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen (V) for at have lækket statshemmeligheder, bør sagen afgøres af et nævningeting.

Det siger forsvareren for den tidligere forsvarsminister til Berlingske. Hans begrundelse for at kræve den særlige behandling af sagen i retten er, at der er tale om en politisk sag.

Normalt afgøres straffesager i byretten af én juridisk dommer og to lægdommere.

I nævningesager er besætningen større. Seks lægdommere kaldes nævninger og medvirker sammen med tre juridiske dommere. Og det giver en øget styrke, mener René Offersen.

- Det er klart, at jeg gerne vil have flest mulige dommere - nævninger og juridiske dommere - så der er flere om at tage ansvaret på sig og eventuelt stå imod staten, siger han til Berlingske.

10. maj indstillede rigsadvokaten til justitsministeren, at der burde rejses en straffesag mod Claus Hjort, som har meddelt, at han ikke genopstiller ved valget.

I Folketinget var der imidlertid ikke flertal for at ophæve hans immunitet, og derfor blev tiltalen ikke rejst.

Efter valget, når Hjort ikke længere er folketingsmedlem, er situationen en anden. Og den kommende justitsminister skal så alene træffe afgørelse.

I et svar til Folketingets retsudvalg i juni beskrev justitsminister Mattias Tesfaye (S) proceduren:

Hvis anklagemyndigheden fortsat vurderer, at der er grundlag for at rejse tiltale, vil der blive sendt en ny indstilling til den siddende justitsminister, "som herefter vil skulle forholde sig til, om den anklagerfaglige indstilling skal tiltrædes."

"Jeg vil dog ikke forholde mig til hypotetiske spørgsmål herom", skrev Mattias Tesfaye.

Sagen mod Claus Hjort drejer sig om, at han skal have udtalt sig offentligt om statshemmeligheder, har flere medier tidligere berettet - og mere præcist det samarbejde, som den amerikanske efterretningstjeneste NSA i årevis har haft med Forsvarets Efterretningstjeneste om at tappe informationer fra kabler.

Den 75-årige politiker nægter sig skyldig.

Præcis samme bestemmelse i straffesag - paragraf 109 - beskyldes den hjemsendte chef for efterretningstjenesten, Lars Findsen, for at have overtrådt. Det skal være sket overfor blandt andre to journalister.

Anklagemyndigheden har valgt at rejse denne sag som en domsmandssag, hvor en dommer og to lægdommere træffer afgørelse. Det indebærer, at en straf i givet fald bliver lavere end fængsel i fire år.

/ritzau/