Forsvarer: Facebookgruppe førte til sag mod TikTok-mand

Hvis det ikke var for en gruppe på Facebook, var der ikke blevet en sag mod den mand, der er kendt som TikTok-manden.

Det mener den nu 31-årige mands forsvarer, Christina Schønsted. Hun taler i Københavns Byret for at frifinde manden for en lang række anklager om voldtægt, vold, trusler og krænkelser af piger og unge kvinder.

Facebookgruppen blev i december 2020 oprettet af en kvinde for at samle ofre for den 31-årige mand og var opkaldt efter ham.

- Hvis ikke "Tiltaltes ofre" (navn på tiltalte slettet, red.) var oprettet, havde der efter min opfattelse ikke været nogen sag, siger hun.

Gruppen blev oprettet af en kvinde, efter at TikTok-manden havde anmodet kvindens datter om venskab på Facebook. Man skulle godkendes for at komme ind i gruppen.

- Man skulle skrive sin historie, og historien skulle være slem, siger Christina Schønsted.

Efter nogle måneder - i maj 2021 - anmeldte en advokat på vegne af 56 piger og kvinder TikTok-manden. Sagen handler dog om et mindre antal.

Specialanklager Anders Larsson mener, at TikTok-manden bør kendes skyldig i 35 forhold om blandt andet seksuelle overgreb. Han henviser blandt andet til, at 23 kvinder er kommet med enslydende forklaringer.

Men den 31-åriges forsvarer mener, at facebookgruppen har haft en betydning.

- Vi har kun fået et ganske lille indblik i, hvad der er foregået i facebookgruppen.

- Det er min opfattelse, at den har haft en afsmitning på de forklaringer, vi har haft i retten, siger Christina Schønsted.

TikTok-manden sidder varetægtsfængslet under sagen. Han nægter sig skyldig i anklagerne om voldtægt og overgreb.

Han er tidligere dømt for overgreb. I november 2021 blev han idømt tre års fængsel i en anden sag om seksuelle overgreb på mindreårige.

Der afsiges skyldkendelse i sagen i Københavns Byret 26. maj. Kendes han skyldig, fastsættes straffen efter planen 2. juni.

