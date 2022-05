Forsvarer i terrorsag: Samarbejde bør give mildere straf

Det bør udmønte sig i en mildere straf, at den 33-årige terrorsigtede Jacob El-Ali har samarbejdet med politiet, og at han nu vil tilstå sigtelserne mod ham.

Det siger hans forsvarer, Mette Grith Stage, mandag.

- Det siger sig selv, at jeg vil have et synspunkt om, at når man har samarbejdet med politiet, så bør det også udmønte sig i en mildere straf, siger hun.

Mandag har anklagemyndigheden lagt op til, at man vil føre sagen mod danskeren som en tilståelsessag.

I sagen kan han blive tiltalt for landsforræderi for at have tilsluttet sig den ekstremistiske organisation Islamisk Stat.

- Der lægges op til en tilståelsessag, fordi min klient erkender sigtelserne mod ham, siger Mette Grith Stage.

- Nu har han været varetægtsfængslet i halvandet år, og nu ønsker han, at sagen kommer for retten hurtigst muligt.

Ender det som en tilståelsessag, vil det være første gang, at det sker i Danmark.

Anklagemyndigheden har tænkt sig at gøre brug af straffelovens paragraf 101 om landsforræderi, skriver den i en pressemeddelelse mandag. Det vil blot være anden gang, at man gør det.

Paragraffen har en strafferamme op til 16 år. Forsvarsadvokaten kalder den også for en af de helt hårde paragraffer.

- Jeg ved ikke, hvad anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om, men jeg vil uanset gøre det gældende, at samarbejde er en formildende omstændighed.

- Det konkrete strafniveau har jeg dog ikke taget stilling til endnu, siger hun.

Jacob El-Ali skal ifølge sigtelserne have tilsluttet sig Islamisk Stat som fremmedkriger tilbage i 2015. Det skal han være forblevet indtil maj 2017.

I begyndelsen af 2020 blev han anholdt og fængslet i Tyrkiet efter at have været efterlyst internationalt. Cirka et år senere blev Jacob El-Ali udleveret til Danmark og stillet for en dommer, som besluttede at varetægtsfængsle ham.

I sagen kan han også ende med at blive tiltalt for at have deltaget i terrorangreb som led i en væbnet konflikt i Syrien.

Der er endnu ikke blevet fastlagt et retsmøde, men Mette Grith Stage håber, at det finder sted inden sommerferien.

/ritzau/