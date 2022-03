To kvinder frifundet for bestikkelse skyndte sig ud af retslokale. Forsvarerne fortæller, at de er lettede.

Forsvarer: Ikke spor overraskende at politichef frifindes

Det var måske dumt, men det var ikke strafbart, at en tidligere chef i Rigspolitiet arbejdede som konsulent for en konsulent, der samtidig fik lukrative millionopgaver tildelt af politichefen.

Sagen mod de to kvinder er tirsdag blevet afsluttet i Københavns Byret med en frifindelse af begge. Og det kommer ikke bag på advokat Anders Németh, der er forsvarer for 55-årige Bettina Jensen.

Hun var tiltalt for bestikkelse for knap 800.000 kroner, mens hun sad på en af de tunge poster som afdelingschef i Rigspolitiets top.

- Jeg glæder mig over resultatet, men det er ikke spor overraskende. Der er ingen elementer af bestikkelse i denne sag. Præmisserne i dommen fører alt sammen til samme resultat: frifindelse, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

En enig domsmandsret har ikke fundet det bevist, at overførsler for knap 800.000 kroner var bestikkelse, hvilket anklagemyndigheden ellers har påstået.

Tværtimod har retten troet på kvindernes samstemmende forklaring om, at pengene stammer fra arbejde, som Bettina Jensen har udført for konsulenten, og at der ikke var tale om gaver eller overbetaling.

Anders Németh siger, at hans klient er lettet, men han vil ikke komme nærmere ind på hendes reaktion.

Bettina Jensen forlod retslokalet hurtigt. Da hun hørte dommen, var hun tydeligt lettet og berørt.

Også den medtiltalte kvinde, konsulenten Mariann Færø, fik renset sit navn i korruptionssagen. Hun forlod ligesom Bettina Jensen hurtigt retten, men hendes advokat, Casper Andreasen, fortæller, at også hun er glad.

- Vi er meget lettede over resultatet, men det ligger jo meget i tråd med det, vi hele tiden har gjort gældende. Der har ikke været et gave- eller fordelselement, siger han og fortsætter:

- Der er udført arbejde, og det er der blevet betalt for. Længere er den ikke. Det kan godt være, at det har været dumt, og det skulle man måske have fortalt nogle chefer. Men det er ikke strafbart, og det er det centrale.

Statsadvokaten har nu to uger til at beslutte, om sagen skal ankes og dermed sendes videre til Østre Landsret.

/ritzau/