Forsvarer kalder Field's-sag for uhyre tragisk for alle

En uhyre tragisk sag.

Sådan lyder reaktionen onsdag fra advokat Luise Høj. Hun er forsvarer for den 23-årige mand, der er blevet tiltalt for at have skudt og dræbt tre personer i shoppingcenteret Field's i Ørestad 3. juli 2022.

Onsdag er det blevet offentliggjort, at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod den unge mand.

- Jeg kan bekræfte, at vi i dag har modtaget anklageskriftet. Sagen er på alle måder meget alvorlig og uhyre tragisk for alle involverede, siger Luise Høj og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sagen er berammet og starter 12. juni. Jeg tænker, at alle - herunder også min klient - ser frem til at kunne sætte et punktum i denne sag - i hvert fald hvad angår straffesagen.

Hun vil på nuværende tidspunkt ikke udtale sig yderligere om sagen.

Men tidligere har det været fremme, at den 23-årige har erkendt de faktiske omstændigheder, som han erindrer dem, men at han nægter sig skyldig med henvisning til straffelovens paragraf 16.

Den handler om sindssyge i gerningsøjeblikket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Københavns Politi oplyste tidligere onsdag, at den 23-årige var blevet tiltalt i sagen.

Han er tiltalt for tre drab. Der er tale om drabene på en 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig mand.

Desuden er der rejst tiltale for drabsforsøg på 11 personer samt drabsforsøg ved at have skudt mod en gruppe på cirka 21 personer.

/ritzau/