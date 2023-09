Forsvarer: Landsretten har fejlet i sag om udvisningsdømt afghaner

Skal en 37-årig afghaner, der har opholdt sig i Danmark i 24 år og ingen tilknytning har til Afghanistan, udvises for bestandigt for at have været i besiddelse af ulovlige våben i sit eget hjem?

Det spørgsmål gik igen og igen, da specialanklager Anne Risager og forsvarsadvokaten Martin Andersen onsdag fremlagde hver deres påstande i den principielle sag i Højesteret.

Her skal der alene tages stilling til spørgsmålet om udvisning og ikke skyldsspørgsmålet.

Forsvarsadvokaten mener, at landsretten fejlede, da den sidste år idømte den 37-årige tre års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt for at have været i besiddelse af ulovlige våben i sin kælder.

I byretten blev han idømt to et halvt års fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år.

Landsretten fejlede, fordi den i sin vurdering lagde "alt for stor vægt" på den advarsel om udvisning, som den 37-årige fik i forbindelse med en tidligere dom for våbenbesiddelse, siger advokaten foran de fem højesteretsdommere.

Selve forbrydelsen, som manden har begået, handler om, at politiet 15. marts 2021 fandt frem til et større antal skydevåben, knive og ammunition i den 37-åriges kælder.

Tidligere er det kommet frem, at han har købt våbnene på udenlandske hjemmesider, fordi han syntes, de var pæne.

Den 37-årige har tidligere selv beskrevet det som en "dum" hobby. Han har aldrig skudt med våbnene.

Martin Andersens påstand er, at landsrettens straf nedsættes, således der ikke sker udvisning, men der tildeles en ny advarsel om udvisning.

Udvisningen for bestandigt er ude af proportioner, fordi manden har "nul" tilknytning til Afghanistan og ikke taler sproget, mener advokaten, der lægger vægt på, at mandens forældre og bror er danske statsborgere.

Omvendt mener anklagemyndigheden, at landsrettens dom skal stadfæstes.

Under sin procedure lagde Martin Andersen vægt på de fire afgørelser, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) afsagde 5. september.

Her vandt to udvisningsdømte deres sager mod Danmark, fordi EMD vurderede, at der var sket en krænkelse af deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv.

Den ene af sagerne, som Danmark tabte, handler om en anden afghansk statsborger, der kom hertil som 9-årig og ikke har været i Afghanistan siden. Han er straffet med fængsel i to et halvt år og udvist i 12 år for besiddelse af skydevåben.

- Ja, han (den anden udvisningsdømte afghaner, red.) har ikke tidligere fået en advarsel, men der er tale om et miljø, hvor han er dømt for at besidde våben i offentligheden, og han har en større tilknytning til Afghanistan (end den 37-årige, red.), siger Martin Andersen.

Samtidig lægger han vægt på, at EMD mener, at det udgør en klar forskel, om man er kommet til et opholdsland som barn eller voksen.

/ritzau/