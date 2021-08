Forsvarer: Messerschmidt har ikke skyggen af motiv

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, havde intet motiv til at begå EU-svig for små 100.000 kroner i 2015. Det siger hans forsvarer, Peter Trudsøe, i Retten i Lyngby fredag.

Morten Messerschmidt er tiltalt for som formand for EU-partialliancen Meld at have søgt og modtaget penge til en EU-konference i 2015, der lå samtidigt med DF's sommergruppemøde. Anklagemyndigheden mener, at EU-delen er opfundet.

- Normalt er der et motiv. En indre logik. Noget der driver folk til at handle på en bestemt måde, siger Peter Trudsøe.

Men - anfører forsvareren - så blev Morten Messerschmidt stemt ind i EU-Parlamentet med små 500.000 stemmer i 2014, var succesfuld og havde ikke behov for at bevise noget over for sit parti.

Ej heller har nogen sagt, at Morten Messerschmidt skulle have haft personlig, økonomisk vinding.

- Det plejer der ellers at være i økonomiske sager. Man gør det jo ikke for at få tiden til at gå, siger Peter Trudsøe.

Dem, der til gengæld fik noget ud af støtten fra EU, var Dansk Folkeparti, der sparede omkring 98.000 kroner på regningen for sommergruppemødet.

Partiet havde dog haft et kanonvalg i 2015 og kunne derfor notere sig et betydeligt større tilskud. Og allerede før valget var det - med formand Kristian Thulesen Dahls egne ord - velpolstret økonomisk.

- Så det var ikke sådan, at Dansk Folkeparti skulle reddes af 98.000 kroner. Det er ikke et motiv, at Morten som trofast hjælper skulle redde økonomien, siger forsvareren.

Han siger samtidigt, at risikoen ved bevidst at begå EU-svig og dokumentfalsk for Morten Messerschmidt - da det vil betyde enden på hans politiske karriere - langt større end præmien.

- Jeg kan ikke få øje på noget motiv. Det udelukker jo intet i denne verden, men det gør det mindre sandsynligt, at Morten skulle have gjort det.

- Der er ikke skyggen af et motiv, siger han.

Forsvareren peger desuden på, at flere andre partier har betalt EU-støtte tilbage, da det er blevet brugt uden for reglerne om, at den ikke må gå til ren partivirksomhed, uden at det er endt med straffesager.

- Jeg skal ikke her insinuere, at de har begået noget strafbart. Men der er åbenbart forskellige ordninger, hvor partier får støtte.

- De regler kan være uklare, og der kan ske tilbagebetaling. Men det kommer der ikke straffesager ud af, siger Peter Trudsøe.

Anklagemyndigheden har krævet mindst seks måneders fængsel til Morten Messerschmidt i sagen, hvor der forventes at falde dom klokken 15.

/ritzau/