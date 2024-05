Forsvarer: DNA-fund på bukser må ikke gælde som bevis i Meng-sag

Der er fundet DNA på bukser tilhørende Emilie Meng, som blev fundet dræbt i december 2016, og ved at anvende en særlig undersøgelsesmetode er det lykkedes at finde et DNA-match.

Men det bør ifølge forsvarsadvokat Karina Skou ikke være noget, som Retten i Næstved kan lægge vægt på under straffesagen mod en 33-årig mand, der er tiltalt for blandt andet at dræbe den 17-årige pige.

Det skyldes ifølge advokaten, at DNA-undersøgelsen er foretaget på en anden måde, end man typisk gør under straffesager i Danmark.

- Det er undersøgelser, som ikke er godkendt til brug i straffesager, og derfor mener jeg, det er undersøgelser, man ikke kan lægge vægt på, siger hun tirsdag i Retten i Næstved.

Specialanklager Susanne Bluhm oplyste i sidste uge, at det var lykkedes Center for Geogenetik på Københavns Universitet at udfærdige en DNA-profil på baggrund af undersøgelser af bukserne.

DNA-forsker Eske Willerslev skal senere under retssagen afgive vidneforklaring om netop dette. Ifølge Bluhm vil han blandt andet sige, at DNA fundet på bukserne med en eller anden grad af sandsynlighed stammer fra den tiltalte i sagen.

Karina Skou vil tilsyneladende ikke bede retten om at forbyde, at DNA-undersøgelsen fremlægges.

Men hun varsler, at hun nok vil protestere mod, at Willerslev vidner i sagen, samt at hun vil argumentere for, hvorfor undersøgelsen og det mulige DNA-match ikke bør spille en bevismæssig rolle.

Willerslev og centret er blevet inddraget i sagen, fordi det ikke var lykkedes retsgenetisk afdeling af finde et DNA-match på bukserne.

- Retsgenetisk afdeling har ikke fundet DNA fra min klient på bukserne. Tvært imod taler det imod, at det er fra min klient, siger Skou.

Bukserne var i dårlig stand efter at have ligget udenfor i op mod et halv år.

De lå i en Netto-pose i Regnemarks Bakke, der ligger nær Borup på Sjælland, ikke langt fra liget af Emilie Meng. I posen var også hendes sko og den trøje, hun havde på, da hun forsvandt natten til den 10. juli 2016.

Liget blev fundet den 24. december samme år, og i den forbindelse blev posen opdaget.

Den 33-årige mand er tiltalt for at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Meng. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Han er derudover også tiltalt for at have overfaldet en 15-årig pige i Sorø i 2022 og at have bortført, voldtaget og forsøgt at dræbe en 13-årig pige i 2023. Han erkender nogle af anklagerne vedrørende den 13-årige, mens han nægter at have noget med overfaldet på den 15-årige at gøre.

Der ventes dom i sagen den 28. juni.

/ritzau/