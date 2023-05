Forsvaret har hævet lønnen for militære flyveledere

Alt imens konflikten om flyvelederes vilkår og løn buldrer af sted i Københavns Lufthavn, har Forsvaret hævet lønnen for de militære flyveledere.

Det skriver Finans.

Lønforhøjelsen trådte i kraft 1. marts 2023.

Den har været nødvendig for at kunne holde på flyvelederne i Forsvaret, så de ikke søger andre steder hen hos eksempelvis Naviair, lyder begrundelsen til mediet.

Lønforhøjelsen lyder på 5000 kroner om måneden for flyveledere med tre års anciennitet og 10.000 kroner om måneden for flyveledere med seks års anciennitet.

- Dette er sket for at gøre lønpakken i Forsvarsministeriet mere sammenlignelig med lønpakken i Naviair, skriver Forsvaret til Finans.

Formanden for de civile flyvelederes fagforening, Datca, Esben Blum, kalder det paradoksalt, at man et sted i staten bruge lønforhøjelse til at fastholde og rekruttere medarbejdere, "mens man et andet sted ser tingene helt anderledes."

Flyveledere er både en mangelvare i Københavns Lufthavn og Forsvaret.

Forsvaret oplyser til Ritzau, at flyveledermanglen i flyvevåbnet er så stor, at det har været nødvendigt at omfordele flyveledere mellem Forsvarets flyvestationer.

Flyveledermanglen i Københavns Lufthavn har resulteret i massive forsinkelser for rejsende i lufthavnen og ført til en konflikt mellem flyvelederne og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

Flyvelederne mener blandt andet, at lønforhøjelser til de civile flyveledere er et nødvendigt instrument for at holde på flyvelederne.

Men de to parter i konflikten har ikke kunne blive enige om en aftale.

Naviair ønsker at flyvelederne skal tage ekstravagter. Samtidig mener flyvelederne, at ekstravagter har fået et for stort omfang.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

Sammenlagt har omkring en million rejsende været ramt af forsinkelser. Hertil kommer omkring 60.000 passagerer, som har fået aflyst deres fly.

