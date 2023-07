Forsvarsadvokat tror på medhold til australsk mineselskab

Det australske mineselskab Energy Transition Minerals (ETM) har en god sag mod Danmark og Grønland. Det siger forsvaradvokat med speciale i international ret Poul Hauch Fenger til DR.

Selskabet er torsdag kommet med et erstatningskrav på op mod 76 milliarder kroner, hvis ikke det får en udvindingsaftale i Kvanefjeldet - på grønlandsk Kuannersuit - i Sydgrønland.

Poul Hauch Fenger anbefaler derfor den grønlandske regering, at den søger et forlig med ETM.

- Der er ikke nogen tvivl om, at voldgiftsdommerne efter min opfattelse vil give det australske mineselskab medhold, siger han til DR.

Grønland vedtog kort efter landstingsvalget i november 2021 en lov, der forbyder udvinding af uran. Det betyder, at ETM ikke kan udvinde de sjældne jordarter, selskabet gerne vil, da man i udvindingen af jordarterne også vil udvinde uran.

Forsvarsadvokaten mener dog, at loven kan "tilsidesættes som værende ulovlig", da den "har karakter af singulær lovgivning. Det vil sige, at loven kun rammer enkelte personer eller grupper - i dette tilfælde mineselskabet.

Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, mener ikke, at at Voldgiftsretten har kompetencer til at afgøre sagen. Desuden mener den heller ikke, at loven, der forbyder udvinding af uran, åbner for et erstatningskrav, fortæller minister for råstoffer Naaja Nathanielsen til DR.

Skulle det alligevel komme til, at der skal betales en erstatning, er det det grønlandske styre - ikke den danske stat - der skal betale, skriver ministeren.

ETM mener at have fået godkendt et mineprojekt, der er blevet umuliggjort som følge af lovgivningen om udvinding af uran, og det vil selskabet nu have en voldgiftsrets ord for.

På nuværende tidspunkt ønsker Energy Transition Minerals ikke at få tilkendt erstatning for kontraktbrud.

Det skyldes, at selskabets førsteprioritet og forventning er at få tilladelse til at gennemføre mineprojektet. Det fortæller Daniel Mamadou, administrerende direktør i Energy Transition Minerals.

/ritzau/