Forsvarsansat idømt fængsel for bestikkelse med tilbygning

En tidligere ansat ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og en tidligere medarbejder fra installationsfirmaet Kemp og Lauritzen er begge blevet dømt for bestikkelse.

Vestre Landsret har onsdag stadfæstet en dom fra Retten i Viborg, skriver DR Midt og Vest.

Det betyder, at de to mænd endnu engang er blevet idømt henholdsvis to år og to et halvt års fængsel og altså ikke fik noget ud af at anke dommene.

Frank Dalby Johansen blev fundet skyldig i groft mandatsvig og i at yde bestikkelse på mere end 1,5 millioner kroner til to tidligere forsvarsansatte. Det udløste to et halvt års fængsel.

Dennis Bechmann Engmann var ansat ved ejendomsstyrelsen og havde ansvar for at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

Han er ved landsretten igen blevet idømt to års fængsel for at have modtaget bestikkelse i form af en tilbygning og en renovering af sit hus på Viborg-egnen.

Af regningerne fremgik det, at der var tale om arbejde udført på Flyvestation Karup. Men i virkeligheden var det håndværksarbejde, der gjaldt tilbygningen med en stue, et sove- og et badeværelse.

Sagen begyndte at rulle i 2019, da det kom frem, at der var rod i bilagene ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det førte efter længere efterforskning til tiltaler mod i alt fem mænd.

I byretten sad tre andre mænd således også på anklagebænken.

En af dem blev fundet skyldig i at have modtaget smedejernslåger og bøgehækplanter til en værdi af 35.250 kroner. For det fik han en dom på tre måneders betinget fængsel.

To østjyske håndværksmestre var også tiltalt for medvirken til bestikkelse. Den ene blev idømt et års fængsel, heraf tre måneder ubetinget. Den anden blev frifundet. Ingen af de tre havde anket til landsretten.

Frank Dalby Johansen havde i byretten forklaret, at han var blevet instrueret af sin chef i at stille Forsvarets Ejendomsstyrelse tilfreds, da der var tale om en storkunde.

Den forsvarsansatte Dennis Engmann, der fik bygget en tilbygning til sit hus, nægtede sig skyldig. Han sagde i byretten, at han havde betalt håndværkerne dels kontant, dels med et banklån.

Han hævdede, at han havde opsparet 450.000 kroner gennem årene ved at arbejde i weekenderne for et firma, der leverer "fest og farver".

Pengene gemte han i rockwool-lagene på loftet, påstod han.

Men den forklaring blev altså afvist både i by- og landsret.

/ritzau/