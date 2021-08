Forsvarsansat kræves straffet: Klemte og trak i kvindes bryst

En 46-årig mand ansat ved Flyvestation Karup gik langt over stregen - både fysisk og verbalt - over for to kvindelige kolleger.

Det mener Forsvarsministeriets Auditørkorps, der ved Retten i Viborg har tiltalt manden for blufærdighedskrænkelse og pligtforsømmelse.

Ifølge anklagen skal manden have rakt en hånd ind gennem et vindue i en hangar, taget fat i en kvindes venstre brystvorte og klemt og trukket i brystvorten.

Kvinden havde netop fået lavet en piercing i brystvorten.

En anden kvinde fortæller i retten, at manden over en årrække kom med verbale tilnærmelser, som hun fandt krænkende.

- Når jeg kom i mit civile tøj, kunne han finde på at sige: Ej mand, den der røv og de der bryster ser bare helt vild godt ud.

- Han blev ved, selv om jeg sagde: "Hold nu kæft" og "Det gider jeg ikke høre på". Jeg sagde mange gange, han skulle lade være, fortæller kvinden.

Manden spurgte også, om han ikke skulle med hende i bad og vaske hende på ryggen, fortæller kvinden.

Hun brød sig ikke om mandens opmærksomhed og prøvede at undgå ham på arbejdspladsen.

- Der var et underspil af noget psykisk terror. At nu skulle jeg bare gøre, som han sagde. Det ville jeg ikke finde mig i, siger hun.

Kvinden fortæller også, at hun flere gange gik til ledelsen for at få sat en stopper for mandens adfærd. Men det hjalp ifølge kvinden ikke.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Han har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ganske rigtigt rakte sin hånd gennem et vindue til en hangar og derved ramte kvindens bryst.

Men det var et uheld, har han ifølge sin forsvarsadvokat Lars Thousig forklaret.

Advokaten mener heller ikke, at man nødvendigvis kan kategorisere den tiltaltes udtalelser til en anden kvindelig forsvarsansat som krænkende.

- I nogle kredse vil man sikkert sige, det er komplimenter, siger han i sine afsluttende bemærkninger i retten.

Militær anklager Christina Barnow kræver, at den tiltalte idømmes fængsel i 14 dage og en bøde på 2500 kroner.

De senere år har auditørkorpset behandlet et stigende antal anmeldelser om krænkende adfærd i Forsvaret.

I januar 2020 fremlagde Forsvarskommandoen resultaterne af en undersøgelse, som skulle belyse omfanget af kønskrænkende adfærd.

Undersøgelsen viste blandt andet, at 11,6 procent af kvinderne i Forsvaret havde oplevet en kønskrænkende kultur de seneste 12 måneder. Det drejede sig primært om sprog og bemærkninger.

Sagen ventes afsluttet senere tirsdag.

/ritzau/