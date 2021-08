Forsvarsbranche: Ny kurs fra regeringen rummer stort potentiale

Når det danske forsvar i fremtiden overveje at købe nyt udstyr, skal den danske forsvarsindustri sidde med ved bordet og komme med idéer til løsninger. Blandt andet om, hvordan bedst forsvarer sig mod industrispionage og terror.

Det er oplægget i en ny forsvarsstrategi fra regeringen.

Forsvarsbranchen er glad for den nye linje, da den kan give flere ordrer og opgaver til virksomhederne.

Det siger Joachim Finkielman fra interesseorganisationen Dansk Industri (DI). Han er direktør for DI Forsvar og Sikkerhed.

- Udfordringen for os har været, at Forsvaret tidligere har haft en tendens til at købe hyldevarer og i mindre grad have fokus på udvikling.

- Oplevelsen i branchen har desuden nogle gange været, at Forsvaret har været tilbageholdende med at inddrage branchen og gå i dialog med virksomhederne.

- Og når vi så blev inddraget, var løsninger og krav allerede defineret.

- Den nye kurs betyder, at man får et langt bredere katalog af mulige teknologier at vælge mellem for Forsvaret. Det gør også, at danske virksomheder kan positionere sig bedre, siger Joachim Finkielman.

Den danske forsvarsbranche har en årlig omsætning på omkring fire milliarder kroner. Omkring 80 procent går til eksport. Virksomhederne Terma, Systematic og Weibel er blandt de store i branchen.

Joachim Finkielman understreger, at de danske virksomheder ikke er i stand til at levere alt, når Forsvaret skal købe udstyr.

Men han mener, at de alligevel vil kunne bidrage i forbindelse med de helt store opkøb.

- Danske virksomheder har relationer til de store, internationale forsvarskoncerner og kan bringe den viden ind på et tidligt tidspunkt, så Forsvaret kan få adgang til de rigtige løsninger, siger Joachim Finkielman.

Den nye strategi får også roser fra Jenny Braat, direktør for Danske Maritime.

Det er en brancheorganisation for virksomheder, der bygger skibe og andet maritimt udstyr.

- Vi har i over ti år påpeget betydningen af, at vi som stærk maritim nation selv designer, bygger og vedligeholder vores flådefartøjer og selv er specialister i såvel militære skibe som flerfunktionelle skibe.

- Det baner den nye forsvarsindustrielle strategi vejen for, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/