Forsvarsminister er fåmælt efter medvind i sag om fanger

Efter dommen i Højesteret i sagen om "Operation Green Desert" i det sydlige Irak i 2004 er reaktionen fra forsvarsminister Morten Bødskov (S) ganske kortfattet.

- Forsvarsministeriet tager dommen til efterretning og har ikke yderligere kommentarer, lyder det i en udtalelse fra ministeriet.

I landets øverste domstol har ministeriet fået medhold i, at en gruppe irakiske fanger ikke skal have godtgørelse for de overgreb, de blev udsat for efter den militære operation.

Danske soldater kan ikke gøres medansvarlige for de slag og spark, som 18 irakere blev tildelt hos irakiske myndigheder efter operationen.

Tidligere har Østre Landsret haft en anden vurdering. De danske styrker vidste, at der var en reel risiko for, at de tilfangetagne ville blive udsat for inhuman behandling, mente landsretten. Derfor fik 18 irakere hver en godtgørelse på 30.000 kroner plus renter.

Forsvarsministeriet ankede dommen i 2018, og den daværende minister havde dengang en del flere kommentarer end den nuværende.

- Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater, sagde Claus Hjort Frederiksen (V).

- Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til, sagde han.

Retssagen har stået på siden 2011 og har været særdeles omfattende. Således har Forsvarsministeriet haft udgifter på mere end 30 millioner kroner til advokat.

/ritzau/