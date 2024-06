Fortrolige patientoplysninger er fundet i vasketøj på hospital

Lister med fortrolige patientoplysninger er fundet i hospitalsuniformer, der lå i vasketøjet på Bornholms Hospital. Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse til TV 2 Bornholm.

Sagen drejer sig om følsomme oplysninger på 34 navngivne patienter, der på grund af en menneskelig fejl er blevet lækket, lyder det.

Personalet har angiveligt printet lister med patienternes data, som derefter er blevet efterladt i lommerne på hospitalsuniformer, der er blevet sendt til vask.

Ifølge TV 2 Bornholm siger vicedirektør på Bornholms Hospital Iben Kyhn Riis, at der ikke er indikationer på, at persondata er blevet misbrugt.

- Vi tager sagen meget alvorligt, og vi skal lære af den, så vi kan minimere risikoen for, at patientdata kan tilgås af andre end det relevante sundhedspersonale, siger hun ifølge mediet.

Ifølge hende er der sket et brud på persondatasikkerheden, og derfor er de berørte patienter blevet orienteret om episoden.

Derudover er personalet ved at gennemgå arbejdsgangene på hele hospitalet for at styrke de faste procedurer og skærpe opmærksomheden, fortæller hun ifølge TV 2 Bornholm.

/ritzau/