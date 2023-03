Fortvivlet mor planlagde at få bortførte børn hjem fra Afrika

Gennem fire år levede en mor i Odense i uvished over, hvor hendes to teenagebørn befandt sig.

Faren havde sagt, at han ville tage børnene med på ferie i Kenya.

De skulle vende tilbage til skolestart i august 2017. Først fire år senere – i slutningen af 2021 - kom børnene tilbage til Danmark.

Nu er den 44-årige far med somalisk baggrund ved Retten i Odense anklaget for at have sendt børnene på genopdragelse i Kenya og Somalia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han anklages også for under rejsen at have handlet sin dengang 12-årige datter til sex, at have fået hende tvangsgift og omskåret under rejsen.

Moren forklarer, at hun ikke boede sammen med faren, da han rejste væk med børnene.

Hun var flere gange i telefonisk kontakt med ham under rejsen.

- Han svarede hele tiden: Ikke lige nu, men børnene skal nok komme hjem, lyder det fra kvinden, der i retten er iført en hijab - et tørklæde, som dækker hår, hals og skuldre.

Anklager Maria Blomsterberg vil vide, om moren føler, at hun blev holdt hen med dårlige undskyldninger.

- Ja, 100 procent, lyder det fra kvinden.

Den tiltalte ville ifølge morens forklaring ikke oplyse, hvor i Kenya børnene befandt sig.

Hun fortæller, at hun har slægtninge i Kenya, som hun sendte ud for at lede efter børnene. Men uden resultat.

Først i 2020 lykkedes det moren at få faren til at fortælle, at børnene nu befandt sig i Somalia.

Den tiltalte sagde ifølge morens forklaring, at hun ikke måtte give oplysningerne videre til politiet eller Odense Kommune.

- Hvis du fortæller det, kommer du ikke til at se dine børn igen, sagde den tiltalte ifølge kvindens forklaring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Moren forklarer, at hun lagde en slagplan for, hvordan børnene skulle komme hjem.

Hvad planen indebar, har hun ikke fortalt nærmere om i detaljer.

Anklager Maria Blomsterberg sagde ved sin forelæggelse af sagen, at børnene kom tilbage til Danmark "med hjælp fra deres mor og danske myndigheder".

Den tiltalte blev anholdt 24. januar 2022 og fremstillet i grundlovsforhør dagen efter. Han har været varetægtsfængslet siden.

Han nægter alle anklager.

Manden hævder, at han var nødt til at forlænge opholdet i Afrika med børnene, fordi han under rejsen mistede sin lejlighed i Danmark.

Den tiltalte mener, at anklagerne mod ham er fabrikeret af hans ekskone, "fordi hun vil have børnene for sig selv".

En beskyldning, som kvinden pure afviser.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april eller starten af maj.

/ritzau/