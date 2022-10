Forurening kortlægges: Fisk gispede efter ilt i vandoverfladen

Horsens Kommune tager prøver af vandet i byens havn for at finde årsagen til fisk, der gispede efter ilt.

Horsens Kommune er mandag i gang med at undersøge omfanget af en forurening, der har ramt den indre del af byens havn.

Beredskabet blev alarmeret søndag af borgere, der observerede mange fisk i overfladen.

- Der er ingen tvivl om, at havnebassinet var forurenet. Der var rigtig mange fisk i overfladen af vandet, som gispede efter ilt, siger indsatsleder Claus Rindahl Hansen, Sydøstjyllands Brandvæsen.

Beredskabet prøvede at lokalisere kilden til forureningen, men det lykkedes ikke, forklarer indsatslederen.

Mandag fortsætter arbejdet med at opklare, hvad der er sket og kortlægge omfanget af forureningen.

Det forklarer afdelingsleder Kjell Stockfisch, Horsens Kommune.

- Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad det er for noget, der er endt i havnen.

- Men vi kan se, at rejer og krabber er højt oppe i vandet. De plejer at være på bunden, så det tyder på, at der er iltfattigt på bunden, at de derfor er søgt højere op i vandet, siger Kjell Stockfisch.

Han forventer, at kommunen senere på dagen vil have resultatet af vandprøverne.

- Så kan vi i hvert fald få en indikation på, hvad der er sket, hvis vi finder et stof, som ikke skal være i vandet, siger han.

Sidste weekend endte op mod 25.000 liter ammoniakvand i Horsens Fjord efter et udslip hos Fjernvarme Horsens.

Det fik Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til fjernvarmeselskabet, til at sende et miljøskib til området for at tjekke vandkvaliteten.

Fjernvarme Horsens oplyste efterfølgende på sin hjemmeside, at der var sket en menneskelig fejl i forbindelse med, at ammoniak blev pumpet fra en tank til en anden.

/ritzau/