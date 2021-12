To fra engelsk besætning anholdt efter fragtskib-ulykke

Brite og en kroat er anholdt for at have en del af skylden for ulykke, der fik dansk fragtskib til at kæntre.

To personer er tirsdag blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af ulykken mellem et dansk og et engelsk fragtskib nordvest for Bornholm natten til mandag.

Det oplyser den svenske kystvagt, Kustbevakningen, ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Der er tale om en britisk og en kroatisk statsborger. Hvad de præcist er sigtet for, og hvilke funktioner de to besætningsmedlemmer har haft på det engelske skib, er ikke oplyst.

Myndighederne har heller ikke ønsket at præcisere, om de to anholdte er mistænkt for samme lovbrud. I alt omfatter efterforskningen af ulykken indtil videre tre lovovertrædelser. En af dem er spritsejlads.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rederiet Scotline Marine Holdings, der ejer "Scot Carrier", oplyser i en skriftlig udtalelse, at to fra besætningen om bord havde alkohol i blodet.

- I overensstemmelse med procedurerne er alle besætningsmedlemmer på "Scot Carrier" blevet testet for alkohol og stoffer. To medlemmer af besætningen havde en højere promille end tilladt, skriver Scotline på sin hjemmeside.

Her tilføjes det, at rederiet har nultolerance over for brud på reglerne om at være påvirket om bord på skibe.

Det er ikke bekræftet, om de to anholdte personer er identiske med de to personer med alkohol i blodet.

De to personer blev allerede frihedsberøvet mandag. Den kroatiske statsborger er født i 1965, mens briten er født i 1991, skriver TT. Derudover er det sparsomt med oplysninger om de to.

Ulykken mellem det danske fragtskib "Karin Høj" og det engelske "Scot Carrier" skete omkring klokken 03.30 natten til mandag.

En dansk sømand har mistet livet i ulykken. En anden er fortsat savnet.

Den omkomne blev fundet i skroget på "Karin Høj", da dykkere kunne undersøge det kæntrede fartøj - en selvsejlende pram.

De to fartøjer kolliderede formentlig i svensk farvand mellem Ystad og Bornholm. Den præcise årsag til ulykken er endnu ikke fastlagt.

/ritzau/