Fra nytår kan danske fiskere hive flere fisk i land

Fra 1. januar næste år ser det ud til, at danske fiskere helt bogstaveligt må trække flere torsk og andre fisk i land fra havene omkring Danmark. Samtidig ser det ud til, at danske fiskere også får adgang til norske farvande.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen, der skriver, at EU, Norge og Storbritannien har indgået aftaler om fiskeri for 2024.

I Danmarks Fiskeriforening, der er interesseorganisation for fiskeri og fiskere, vækker aftalen "glæde og optimisme".

I modsætning til i de indre danske farvande har flere fiskebestande i havene det så godt, at biologer fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, har anbefalet, at kvoterne hæves.

- Det her er rigtig godt nyt for fiskeriet. Fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak udvikler sig positivt. Det har vi mærket i fiskeriet, og biologerne er helt enige.

- Derfor er jeg glad for, at man har besluttet at forøge kvoterne for vigtige bestande, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

Ifølge Fiskeriforeningen betyder aftalen blandt andet, at torskekvoten hæves med 15 procent, mens kullerkvoten hæves med 74 procent og kvoten på hvilling hæves med 112 procent.

Den mindste kvotestigning ses hos rødspætter, hvor fiskerne efter nytår må hæve tre procent flere af de flade fisk op fra havet.

Den økonomiske gevinst ved kvotestigningerne er med de nuværende fiskepriser på omkring 27 millioner kroner for torsk og 60 millioner kroner for hvilling.

At danske fiskere med aftalen ser ud til at kunne drage mod norske farvande er ifølge Svend-Erik Andersen "rigtig godt".

- Det gør det nemmere at tilrettelægge fiskeriet, og det er en stor gevinst for fiskebestandene, at vi kan fange vores kvote på et større areal. Derfor er det en god nyhed selv om, Norge tager sig højt betalt for, at EU’s fiskere får adgang til at fiske i norsk farvand, siger han.

Aftalen dækker også over fiskekvoter i det nordøstlige Atlanterhav og i Nordsøen. Ifølge EU er aftalen vigtig, fordi langt de fleste fiskekvoter er i disse områder.

Aftalerne forventes at blive endeligt vedtaget, når EU's fiskeriministre mødes søndag og mandag.

/ritzau/