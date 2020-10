Fra Søren Pind til Dansk Kvindesamfund: Her er reaktionerne på Morten Østergaards afgang

Morten Østergaard trak sig i går aftes som politisk leder for De Radikale efter at have fortiet en sag om sexisme, han selv var centrum for. Han efterfølges af Sofie Carsten-Nielsen. Her er reaktionerne på sagen

Efter seks en halv times gruppemøde har Morten Østergaard onsdag aften trukket sig som politisk leder for Det Radikale Venstre. Hans afløser er partiets næstformand, Sofie Carsten Nielsen. Det sker, efter en krænkelsessag har hængt over partiet siden midten af september. Her skrev folketingsmedlem Lotte Rod (R) på sin Facebook-profil, at hun ”er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre”.

Onsdag aften trådte Morten Østergaard frem og sagde: ”det var mig, hvis hånd hun fjernede fra sit lår for næsten et årti siden.”

Både Morten Østergaard og Lotte Rod fortæller, at han har givet hende en undskyldning – og at hun har tilgivet ham. Nu har både han og partiet taget konsekvensen, og Kristeligt Dagblad har her samlet et udpluk af reaktionerne på den dramatiske udvikling.

