Frasalg løfter Ørsted-overskud i vanskeligt år

På trods af uforudsete problemer lykkedes det energiselskabet Ørsted at komme ud af 2021 med et driftsresultat på godt 24 milliarder kroner.

Det er knap seks milliarder kroner bedre end året forinden.

Ellers har Ørsted bøvlet med svigtende vind og med udfordringer med kabelbeskyttelse på nogle af selskabets havvindmølleparker.

Til gengæld har selskabets kraftværker og gasforretning klaret sig "exceptionelt" godt.

Og administrerende direktør Mads Nipper har store forventninger til 2022, hvor man blandt andet forventer at tage to store, nye havvindmølleparker i drift i henholdsvis Storbritannien og Taiwan.

- Vi er nået langt og har opbygget en stærk position som den ubestridte globale leder inden for havvind.

- På samme måde som vi har bevist, at det er muligt at bygge store havvindmølleparker og skalere dem, vil vi sætte al vores vilje og alle vores kompetencer ind på at innovere, skalere og accelerere omstillingen af verdens energisystemer, siger han i en pressemeddelelse.

Ørsted forventer et driftsresultat på mellem 19 og 21 milliarder kroner i det nye regnskabsår, blandt andet takket være nye vindmøller og solcelleanlæg.

Samtidig er planen at investere mellem 38 og 42 milliarder i nye anlæg verden over.

Ørsted-aktien havde det hårdt i 2021, hvor kursen faldt med 33 procent hen over året.

Og trenden er fortsat ind i det nye år, hvor Ørsted i lighed med de øvrige danske eliteaktier i C25-indekset også har måttet tage nogle hug.

Aktien blev tirsdag handlet til kurs 689, hvilket skal ses, i forhold til at den i januar sidste år blev handlet helt oppe i niveauet omkring kurs 1350.

I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet fortæller selskabet desuden, at det har fundet afløseren for Marianne Wiinholt. Hun opsagde i december sin stilling som koncernøkonomidirektør.

Hendes afløser bliver Daniel Lerup, der har været ansat i Ørsted siden 2009.

