Fratrådt politichef nægter bestikkelse og fusk med bekendt

En tidligere afdelingschef i Rigspolitiet risikerer fængsel, hvis hun bliver dømt for bestikkelse, mens hun stod for at eksekvere besparelser og effektiviseringer i politiet.

Tirsdag er retssagen gået i gang ved Københavns Byret, og her nægter både politichefen og hendes medtiltalte sig skyldige i at have fusket eller ladet gaver flyde mellem sig.

Noget af det, som senioranklager Søren Harbo, kommer ind på i løbet af sagen, handler om gamle aftaler mellem de to tiltalte om pelskøb og plastikkirurgi.

- Jeg ville gerne have en pels. Hun (den medtiltalte, red.) kendte en pelsforhandler og sagde, at hun da gerne vil tage med mig ind, fordi det kan være, at vi kan få rabat til mig, forklarer Bettina Jensen, den tidligere politichef, i retten om et af pelskøbene.

Det ender med, at den medtiltalte lægger ud for pelsen.

Aftalerne mellem de to kom frem, da Rigspolitiets it-folk i juli 2018 skulle gennemgå gamle mails i forbindelse med Tibetkommissionens arbejde.

- Rigspolitiets IT-afdeling fandt ud af, at man kunne gennemgå mailkonti længere tid bagud, end man troede. Man kom i besiddelse af cirka 1000 mails og kalenderaftaler fra Bettina Jensen, sagde Søren Harbo i sin forelæggelse.

I løbet af retsmødet tirsdag kommer det også frem, at de to kvinder tog sammen til en klinik for plastikkirurgi i Malmø, og at den medtiltalte, der er omfattet af navneforbud, på et tidspunkt købte leggings og kalendere med hjem til Bettina Jensen fra en tur til USA.

Sagen begyndte at rulle for flere år siden. Først skulle Københavns Politi se på, om den tidligere afdelingschef Bettina Jensen var korrupt. Men der var ikke beviser for noget strafbart lød det i november 2019.

Men efterforskningen og den juridiske vurdering imponerede ikke, og Rigspolitiet klagede opad i systemet.

Den øverste anklagemyndighed lod sig overbevise om, at den oprindelige efterforskning ikke var tilstrækkelig, og en ny omgang gav det modsatte resultat.

De to kvinder, der er tiltalt i sagen, afviser at være veninder. De var i stedet bekendte, der havde mødt hinanden i arbejdssammenhænge.

Bettina Jensen er tiltalt for at have modtaget gaver eller fordele fra en bekendt, som hun til gengæld tildelte opgaver med konsulentydelser for politiet.

Det skete i løbet af tre år - fra 2012 til 2015, mens hun sad som chef for udbuds- og indkøbsområdet hos Rigspolitiet,

Beløbet er ifølge anklageskriftet 790.250 kroner.

Gaverne eller fordelene var selvstændige konsulentopgaver, som Bettina Jensen udførte for den bekendte, som altså samtidig tjente penge på at arbejde for Bettina Jensen og Rigspolitiet.

Den bekendte er tiltalt for at yde bestikkelse. Her er beløbet dog "kun" 304.375 kroner. Årsagen er forældelse, forklarer Søren Harbo.

Mistanken om urent trav kom oprindelig frem i dagbladet B.T., som allerede i 2016 begyndte at fortælle om affæren.

I februar 2017 indgik Rigspolitiet en fratrædelsesaftale med Bettina Jensen, der fik seks måneders løn, 611.296 kroner, viser et svar til Folketingets retsudvalg.

Hun havde ikke "varetaget og forvaltet sit område på betryggende vis eller efter reglerne". Først måneden efter, i marts, opstod der mistanke om et muligt strafbart forhold, har Rigspolitiet oplyst.

Retssagen ventes afsluttet i marts.

/ritzau/