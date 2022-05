Det kan være svært at forklare. Så manden i jakkesættet rejser sig fra sin stol og peger på en plakat i det lidt mørke mødelokale. På den er et F-35 fly, det topmoderne kampfly, som Danmark for længst har bestilt en håndfuld af.

"Det er her, kanonen sættes fast," siger fabrikschef Jørgen O.M. Laursen.