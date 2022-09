Fremtidens vaskemaskiner og tv-apparater bliver energisvage

Elprisernes himmelflugt har ramt mange danskere på pengepungen.

For de bekymrede kan der måske være lidt trøst at hente i at den helt store trend blandt producenterne af tv-apparater, hårde hvidevarer og anden elektronik til hjemmet, er at lave produkter med et minimalt energiforbrug.

Det står klart på årets IFA-messe i Berlin, der er Europas største messe for forbrugerelektronik.

Her holder verdens førende producenter i disse dage pressemøder på stribe. Stort set alle har haft energisparefunktioner som øverste punkt i salgstalen.

Ifølge Henrik Egede, der er direktør for brancheforeningen for hvidevareproducenter og importører, Applia Danmark, er tendensen helt entydig.

- Fokus hos producenterne har i mange år været at vokse. Nu har branchen lagt om. Man er simpelthen på en mission. Producenterne reagerer nu på det, som forbrugere og politikere har talt om i årevis, siger Henrik Egede.

Ifølge branchedirektøren handler det om de klimaudfordringer, som verden står med.

- Branchen er ved at indrette sig til en ny verdensorden. Det drejer sig om geopolitik, energi- og klimakrise, siger Henrik Egede.

Hos koreanske Samsung, der er verdens største producent af tv-apparater, og som også har stort set alle andre husholdningsapparater på produktlisten, holder man på det årlige IFA-pressemøde stort set altid fokus på innovation og nye produkter.

I år er det klare hovedfokus, hvordan kunstig intelligens og wifi-forbundne husholdningsapparater kan bane vejen for energibesparelser.

Ifølge Tanya Weller, der er europæisk markedschef for Samsung, vil alle husholdningsapparater fra selskabet næste år være wifi-forbundne. Det betyder bedre energistyring.

- Det gør det muligt at spare og optimere energiforbruget. For eksempel kan man for køleskabe og frysere spare op til 30 procent af energien, sagde Tanya Weller på Samsungs pressemøde. Hun pegede desuden på, at der globalt kan spares op mod 200 millioner batterier, efter at Samsung er begyndt at sætte solceller på tv-fjernbetjeninger.

Ifølge Henrik Egede er der dog allerede nu mange muligheder for at spare på energien - også selv om man ikke umiddelbart har tænkt sig at investere i nye apparater.

For eksempel er det ifølge ham i dag kun fem procent af forbrugerne, som bruger det eco-program, som de fleste vaskemaskiner, også gamle modeller, har.

- Hvis bare halvdelen begynder at bruge eco-knappen, vil energibesparelsen være enorm, siger han.

Ifølge Henrik Egede er næste skridt fra producenterne apparater, der producerer eller kan lagre energi, når man bruger dem.

- Tænk, hvis vi på et tidspunkt bor i huse, der producerer mere energi, end vi forbruger, siger Henrik Egede, der også har et direkte råd til forbrugerne:

- Overvej, om tøjet overhovedet er beskidt. Hvis man ikke har spildt på sin skjorte, er det måske rigeligt at give den en gang damp, så er den klar igen, og man har sparet 96 procent af den energi, det ville koste at vaske den, siger han.

