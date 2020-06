Fridage og høje temperaturer har fået coronafrygten til at forsvinde som dug fra solen

Solen skinner, og mange danskere samler sig ved havnebade og i parker. I takt med samfundets genåbning vælger flere også at tage turen over Øresund, hvilket man har taget konsekvensen af på Roskilde Katedralskole

Det er varmt i Danmark. I dag ser det ud til, at temperaturen i København sniger sig op på 19 grader. I går skinnede solen fra en skyfri himmel - temperaturen viste mange steder 23 grader - og i pinsen var det også de færreste, der kunne klage over vejret. Solens stråler får mange mennesker ud i det fri, og særligt unge mennesker er tydelige i bybilledet, når de samles ved for eksempel havnebadene i København.

Forsamlingerne blev så store, at Københavns Politi i går indførte opholdsforbud langs Sandkaj og Göteborg Plads ved Nordhavn i København. Opholdsforbuddet ender torsdag klokken 18.

Det lader til, at det er kombinationen af et pragtfuldt vejr og de medfølgende fridage over pinsen, der har fået mange til at glemme alt om coronafrygt. Efter politiet indførte opholdsforbud på Sandkaj tirsdag over middag, gik der ikke mere end en halv time, før kajen var ryddet for mennesker. Men mange af dem, der skulle flytte sig som følge af forbuddet, tog nu blot plads på den modsatte side, hvor forbuddet ikke gjaldt, skriver Berlingske.

Et par af dem, der tog turen over på den anden side af vandet, var to 17-årige, der går i 1.g på Gammel Hellerup Gymnasium nord for København:

”Ej, vi er meget selvmodsigende lige nu,” siger Clement Pallesen til sin klassekammerat Lucas Ahmad.

”Vi siger, at her er for mange mennesker, og så er vi her stadigvæk selv,” svarer Lucas Ahmad.

De to klassekammerater ved godt, at de brød forsamlingsforbuddet, men det er svært at sige fra, når resten af samfundet allerede er genåbnet:

”Det føles, som om corona ikke er her længere,” konkluderer Lucas Ahmad til Berlingske.

Under et par høje træer i Nørrebroparken sidder Sarah Aronstein, der er 27 år og studerende. Hun har fået det mere afslappet med coronasituationen:

”Efter et par uger havde jeg simpelthen svært ved at holde gejsten oppe. Det var sådan en glidende overgang, hvor jeg begyndte at gå ture med mine veninder, og hvor vi jo endte med at sige: ’Arh, må vi kke godt kramme alligevel?,’ og så blev det sådan et lille hurtigt kram,” siger hun til Politiken.

Den gradvise åbning af samfundet betyder for nogle også en gradvis følelse af frygtløshed i forhold til coronavirussen. Situationens alvor blev dog hurtig klar igen på Roskilde Katedralskole, hvor fem elever er blevet testet positive for covid-19, efter at 12 klassekammerater fra 1.g havde taget på ferie til Sverige i Kristi himmelfartsferien. De smittede elever mødte i skole den 28. maj. Og af frygt for at smitte yderligere må hele årgangen derfor igen se langt efter at komme i skole:

”Jeg har mandag den 1. juni været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. På opfordring fra Styrelsen for Patientsikkerhed har jeg besluttet at aflyse al fysisk undervisning i 1.g frem til og med fredag den 12. juni,” skriver rektor på Roskilde Katedralskole, Claus Niller Nielsen, på skolens hjemmeside.

Han skriver yderligere:

”Ovenstående er samtidig en påmindelse til os alle om, at coronakrisen langt fra er overstået. Der er fortsat grund til at udvise den største forsigtighed.”

Og det var nemlig ikke forsigtighed, der karakteriserede de unge, der havde valgt at tage turen over Øresund. De gik stik i mod sundhedsmyndigheders anbefalinger om at holde sig hjemme i 14-dages karantæne, efter man har været ude at rejse.

Også hos Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer man til at gå i karantæne, hvis man har været ude at rejse:

”Jeg synes faktisk, vi har været meget klare. Vi har i to en halv måned sagt til danskerne, at de skal blive hjemme. Vi har frarådet alle rejser til hele verden, dermed også Sverige, og vi har også sagt, at kommer man hjem fra udlandet, skal man tage 14 dage hjemme,” siger direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, til TV 2.