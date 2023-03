Frifindelse i sag om cannabisolie får anklager til at reagere

En markant frifindelse i en straffesag fra Djursland om cannabisolie kan få et efterspil.

I en udtalelse fra anklagemyndigheden lyder det, at det kan blive nødvendigt at tjekke allerede afgjorte sager i samme kategori.

Det var Vestre Landsret, som i sidste uge frifandt en 44-årig mand. Han var anklaget for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om narkotika, fordi han havde solgt bolsjer og andre produkter med cannabisolie.

Men dommerne forkastede den retskemiske analyse som bevis. Analysemetoden omdannede nemlig i sig selv lovligt stof til ulovligt stof, og derfor var analysens resultat ubrugeligt.

For at straffe kræves det, at indholdet af det virksomme stof THC er på mere end 0,2 procent. Af den grund var analysen af de produkter, som politiet havde beslaglagt hos manden, helt central i sagen.

I analysen skete der opvarmning af produkterne, og virkningen var, at det lovlige stof THC-A i processen blev omdannet til det ulovlige THC. Selve målemetoden skabte altså et højere indhold af det euforiserende stof.

Frifindelsen får anklagemyndigheden til at reagere.

- Nu gennemgår vi dommen. Blandt andet for at se på om den giver anledning til at se nærmere på andre sager, herunder allerede afgjorte sager, siger Jakob Berger Nielsen, der er statsadvokat i Viborg.

I en mail til Ritzau påpeger han, at der i dommen også står, at Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet har ændret analysemetode af THC-indhold.

Det skete, efter at Retten i Randers i første omgang i sommeren 2021 frifandt den 44-årige. Anklagemyndigheden ankede til landsretten.

Den tvivlsomme målemetode med opvarmning kaldes gaskromatografi. Nu bruges en anden metode, væskekromatografi.

Metoden med opvarmning har været brugt siden 1986, har retskemiker Christian Lindholst oplyst i retten. Han har også sagt, at metoden er problematisk.

I 2018 blev Sundheds- og Ældreministeriet gjort opmærksom på situationen, men ministeriet svarede ikke.

Politiet bestemte, at man skulle fortsætte med målemetoden. Og det på trods af, at Institut for Retsmedicin havde gjort opmærksom på problemet, har retskemikeren oplyst.

Forleden opfordrede den 44-åriges forsvarer, advokat Peter Secher, anklagemyndigheden til at undersøge, om nogen kan være blevet dømt med urette.

Den frifundne solgte olier, cremer og bolsjer via en hjemmeside. Overskuddet i løbet af mere end tre et halvt år var godt en million kroner, som anklagemyndigheden krævede konfiskeret. Desuden risikerede den 44-årige fængselsstraf.

