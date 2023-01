Frifindelser i terrorsag fra Holbæk står ved magt

En kvinde og hendes svoger, som før jul begge blev frifundet for anklager om medvirken til terrorplanlægning, kan nu trække vejret endnu mere frit, end de har kunnet siden frifindelsen.

For selv om dommere og nævninger i Retten i Holbæk ikke ville drage dem til ansvar, i forbindelse med at kvindens mand forberedte terror, så har deres videre skæbne ligget i anklagemyndighedens hænder, idet frifindelsen kunne ankes til landsretten.

Men det gør anklagemyndigheden ikke, oplyser Statsadvokaten i København onsdag til Ritzau. Og det er til stor tilfredsstillelse for advokat Berit Ernst, som har været forsvarer for den 31-årige kvinde.

- Nu kan hun endelig ånde lettet op, og så skal vi i gang med at søge om erstatning. Hun har siddet varetægtsfængslet i næsten to år, lyder det fra Berit Ernst.

Kvinden blev i sagen idømt ni måneders fængsel. Det gjorde hun, fordi hun sammen med sin mand havde overført omkring 4500 kroner til sin bror, som er rejst til Mellemøsten, hvor han har tilsluttet sig Islamisk Stat.

Hun blev desuden dømt for at have hjulpet broren med at oprette en WhatsApp-profil. Og den slags hjælp må man ikke yde til personer, når man ved, at de er del af en terrorgruppe.

Hendes svoger blev også dømt i sagen. Seks måneders fængsel. Også han havde deltaget i overførsel af penge til kvindens bror.

Den hårdeste straf i sagen fik kvindens mand, Ali Al Masry. Straffen lød på 16 års fængsel, og det er den strengeste straf, der er givet i en sag om terrorisme herhjemme.

Ingen er i Danmark blevet retsforfulgt for at have fuldbyrdet et terrorangreb, og derfor har de hidtidige sager alle drejet sig om forsøg på terrorisme i form af planlægning.

I sagen fra Holbæk blev Ali Al Masry dømt for at have indkøbt kemikalier, der skulle bruges til at fremstille krudt, som igen skulle bruges i en bombe. Han var også i besiddelse af tre skydevåben.

Tirsdag kunne det Sjællandske Mediers nyhedsside, sn.dk, fortælle, at Ali Al Masry har valgt at anke sin dom, og at anklagemyndigheden har modanket og går efter en strengere straf, hvilket vil sige fængsel på livstid.

Det var også anklagemyndighedens krav i Retten i Holbæk, og et mindretal blandt dommere og nævninger var da også med på at straffe så hårdt. Men flertallet bestemmer, og det endte med en dom på 16 år.

At straffen er blevet strengere end i tidligere sager, hænger blandt andet sammen med en skærpelse af strafniveauet, som Folketinget vedtog i 2020.

Sagen mod Ali Al Masry vil blive behandlet ved Østre Landsret på et senere tidspunkt. Han er dermed den eneste, der er tilbage i sagen.

Den var i februar 2021 ellers ganske voluminøs, hvad antallet af mistænkte angår. Hele 13 personer var sigtet for at planlægge terrorisme eller for medvirken.

/ritzau/