En mand frikendes for drab på Færøerne. Han var anklaget for som 17-årig at have dræbt sin ekskæreste.

Frikendt for drab ni år efter ekskærestes død på Færøerne

Mere end ni år efter, at en 16-årig pige døde på Færøerne, har landsretten afgjort, at en 26-årig mand skal frikendes for drab.

Det oplyser retten.

Den 26-årige mand var anklaget for i 2012 at have smidt eller skubbet 16-årige Maria Fuglø Christiansen i havet ved Hvannasund og efterladt hende, så hun druknede.

Dengang var manden 17 år, og de to var ekskærester.

Afgørelsen fra landsretten er en stadfæstelse af byrettens dom fra juli 2021. Her fandt Retten på Færøerne ligeledes, at manden skulle frikendes.

Nævningetinget i landsretten på Færøerne har dog ikke været enige i afgørelsen. Fire nævninger mente, at han skulle dømmes for drab, men fem nævninger samt tre juridiske dommere ville frikende. Derfor frikendes han.

Mandens forsvarer, Karina Skou, fortæller, at det er mange år, at hendes klient har haft sagen hængende over hovedet.

- Han er selvfølgelig også meget glad og lettet over, at det endelig er afsluttet, siger hun.

Hun fortæller, at landsretten blandt andet har lagt vægt på, at der ikke er fundet tegn på liget, som skulle indikere en forbrydelse.

Desuden har retten tilsidesat vidneforklaringer om, at den 26-årige skal have fortalt, at han havde gjort det.

Oprindeligt havde politiet henlagt sagen, men senere besluttede politiet at rejse en sag mod den nu 26-årige mand.

Det var i november 2012, at Maria Fuglø Christiansen blev fundet druknet i havet ved den nordligt beliggende bygd Hvannasund, hvor hun var fra.

I første omgang blev der ikke peget på mistænkelige forhold ved dødsfaldet, og sagen blev henlagt.

Den nu 26-årige mand blev et stykke tid efter pigens død dømt i en anden sag. Her fik han en straf på flere års ubetinget fængsel for drabsforsøg og vold begået i juli 2013.

Det gjorde, at politiet begyndte at efterforske pigens død som muligt drab.

Politiet besluttede, at pigen skulle graves op til nye undersøgelser, men heller ikke denne gang kunne der findes tegn på noget mistænkeligt i forbindelse med hendes død. Derfor standsede politiet efterforskningen i marts 2017.

Men kvindens pårørende klagede til Rigsadvokaten, som i december samme år afgjorde, at efterforskningen skulle genoptages.

I august 2018 henvendte politiet sig til offentligheden og bad folk, som muligvis havde set eller hørt noget i forbindelse med sagen, om at henvende sig.

I maj 2021 blev den unge mand tiltalt for drab. Nu er han så frikendt for tiltalen i både by- og landsret.

/ritzau/