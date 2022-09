Frit tv-valg skal redde YouSee fra kundeflugt

Landets største distributør af tv-signaler, YouSee, skruer nu op for kundernes frie valg og ned for de påtvungne tv-pakker.

Det sker i et forsøg på at holde på kunderne, der i stor stil har vendt de almindelige tv-kanaler ryggen de senere år, forklarer YouSees administrerende direktør, Christian Morgan.

- Grunden til, at vi gør det her, er, at mange i dag fravælger tv-pakkerne. De er ikke fulgt med tiden. Vi håber med det her tiltag at kunne få dem til at blive i butikken, siger han.

Siden 2014 har YouSee mistet næsten en halv million kunder. I andet kvartal af 2014 var der godt 1,4 millioner abonnenter på tv-pakkerne. I samme kvartal i år var kundebasen nede på 964.000.

Artiklen fortsætter under annoncen

Årsagen er blandt andet, at tv-seerne fravælger de almindelige tv-kanaler til fordel for streamingtjenester. Af samme årsag har YouSee de senere år inkluderet tjenester som Netflix og HBO Max i tv-pakkerne.

Med den nye satsning, YouSee Play, skrues der yderligere op for streamingtjenester og for mulighederne for selv at sammensætte tv-pakkerne.

- Som den eneste danske udbyder kan vi tilbyde alle fem førende streamingtjenester, som man nemt kan udskifte eller tilføje, siger Christian Morgan.

Netflix, HBO Max, Viaplay, TV 2 Play og Disney+ er blandt valgmulighederne sammen med en række mindre streamingtjenester.

Kunderne skal lokkes til at blive i butikken til en mindstepris på 299 kroner om måneden. For det får de DR og DR TV samt en række nabolandskanaler og 10 point, som kan bruges til at tilføje flere tv-kanaler eller streamingtjenester.

Hertil kan man tilkøbe ekstra point til flere kanaler og tjenester. Tjenesterne kan udskiftes løbende. Man skal dog have haft den enkelte kanal eller streamingtjeneste mindst 30 dage, før den kan skiftes ud.

- Vi forventer, at den typiske bruger vil sammensætte en pakke med 10-20 tv-kanaler og 1 til 3 streamingtjenester, siger Christian Morgan.

YouSee er endnu ikke klar med de præcise lister over mulige kanaler og heller ikke en oversigt over, hvor mange point de kommer til at koste.

Discovery-kanaler som Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6 og Eurosport samt streamingtjenesten Discovery+ kommer formentlig ikke til at ligge på hylderne i YouSee Play fra start.

Christian Morgan håber dog, at det kommer til at ske på sigt. Discovery forsvandt fra YouSees kanalpakker med udgangen af 2019 efter skænderier i offentligheden mellem de to virksomheder.

Siden er ledelsen begge steder skiftet ud, og nu blæser der tilsyneladende lidt mildere vinde mellem de to.

- Vi har i forvejen et godt samarbejde med HBO Max, som er en del af Discovery, så vi håber da at få dem med igen. Endnu er der dog intet konkret, siger Christian Morgan.

YouSee Play lanceres i slutningen af september. Det bliver frit for den enkelte kunde, om man vil hente indholdet ind via en boks eller via en app.

/ritzau/