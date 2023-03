Frivillige finkæmmede skovområde i søgning på 17-årig

Lørdag finkæmmede en gruppe frivillige et skovområde i Vejle i søgningen på den 17-årige Farhad, der har været forsvundet siden april sidste år.

Det fortæller Vivian Eriksen, der er presseansvarlig for organisationen Missing People til Vejle Amts Folkeblad. Hun afviser ifølge avisen at sige, om der blev fundet effekter, som kan relateres til den forsvundne dreng.

- Det er op til politiet, om det skal meldes ud i pressen, siger hun.

Det undersøgte område er ved Grejsdalens Efterskole. Ti personer var med, og det var det sidste område, som manglede at blive gennemtrawlet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter aftale med Farhads familie gentog Sydøstjyllands Politi lørdag efterlysningen af drengen. Politiet opfordrer til, at man kan ringe til politiet på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.

- Det kan være noget, nogen har set eller hørt, og som for dem måske ikke virker vigtigt eller relevant, men som kan være oplysninger, der er vigtige i det samlede billede, skrev politiet i en pressemeddelelse lørdag.

Efterforskningschef Jens Lyng Michelsen fra Sydøstjyllands Politi har tidligere udtalt sig om efterlysningen.

- Jeg kan ikke oplyse, hvad man har gjort for at finde ham. Vi har gode grunde til at tro, at han har det godt. Ellers var vi meget mere offensive, sagde han i begyndelsen af december til Vejle Amts Folkeblad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Avisen, som havde talt med familien, skrev samtidig, at Farhads forsvinden skete efter et sammenstød med betjente, hvor han stak af.

Farhad var 16 år, da han forvandt fra området omkring Hummelkærsvej/Baunevej i nærheden af sit hjem i Vejle 9. april sidste år. To dage efter blev han efterlyst.

Da efterlysningen blev udsendt, blev han beskrevet som 170 centimeter høj, spinkel af bygning, med sort hår og med en vægt på cirka 65 kilo.

/ritzau/