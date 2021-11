Frøken Klokken går på pension efter 82 års tjeneste

Ved midnat mellem tirsdag og onsdag stempler den telefoniske urtjeneste Frøken Klokken ud for sidste gang.

TDC NET har tidligere på måneden sagt, at man som følge af digitalisering og modernisering har valgt at sende hende på pension efter 82 års tro tjeneste.

Frøken Klokken har siden 5. februar 1939 hjulpet danskerne med at få det præcise klokkeslæt.

Det har nemlig ikke altid været lige til at finde ud af, fortæller Martin Gerster Johansen, udstillingschef på museet for post, tele og kommunikation, Enigma.

- Frøken Klokken har været garantien for, at vi alle var enige om, hvad klokken er. Hun er fra en tid, hvor ure ikke var i hjørnet af vores smartphones. En tid, hvor urene ikke var synkroniseret med internettet eller radiotjenester i Frankfurt.

- Man var nødt til at kigge et andet sted hen for at finde ud af, hvad klokken var og stille sit ur efter det, siger han.

Og det var Frøken Klokken god til.

Frøken Klokken blev startet af Kjøbenhavns Telefon Aktie Selskab (KTAS), hvor hun hjalp sjællandske telefonister.

Telefontjenesten fik 11,6 millioner opkald det første år. Alene det første døgn fik hun over 50.000 opkald.

Den svenske telefonfabrikant L.M. Ericsson havde allerede i 1934 introduceret den svenske pendant "Frøken Ur" med stor succes.

KTAS købte en maskine magen til den svenske for 30.000 kroner.

Efterhånden som telefoncentralerne blev centraliseret, fik flere borgere mulighed for at kontakte den hårdtarbejdende Frøken Klokken.

Snart kunne hele Danmark ringe 0055 og få at vide, hvad klokken var.

- Den oprindelige Frøken Klokken var synkroniseret med et observatorie. Så der har man brugt stjernernes position til at udregne et præcist klokkeslæt.

- Frøken Klokken var dengang præcis ind til 30 sekunder. Så altså plus eller minus 30 sekunder, siger Martin Gerster Johansen.

I 1970 blev tjenesten moderniseret med ny stemme og ny teknologi. Frøken Klokken blev mere præcis. Hun blev nemlig synkroniseret via et radiosignal med meget præcise atomure i Frankfurt.

I 1993 blev hun endnu en gang moderniseret, da hun blev digitaliseret.

Og netop digitaliseringen har vist sig at være en stor konkurrent for Frøken Klokken.

TDC har tidligere oplyst Martin Johansen, at der er omkring 10.000 opkald om måneden til urtjenesten.

Den seneste tid har det dog nok været mange flere, fordi folk ringer for at sige farvel, vurderer han.

Frøken Klokkens pension kan nemlig sagtens vække vemod hos nogle.

- Det har været en stemme, vi har genkendt. Vi har følt, der var et menneske bagved. Lidt ligesom den digitale assistent Siri, som nogle kender fra deres smartphone.

- Hun hjalp med et af de her små, men meget vigtige aspekter af hverdagen, som klokken er, siger Martin Gerster Johansen.

Frøken Klokken kan fanges på telefonnummer 70101155 frem til midnat mellem tirsdag og onsdag.

TDC nedlægger også telefonservices som vækning, hvor man bliver ringet op på et givent klokkeslag, og mødetelefon, der er en slags forgænger til Zoom, hvor flere kan tale sammen samtidig.

Blandt de overlevende telefonservices er det telefoniske mødested Træfpunkt, hvor man kan ringe anonymt ind i en chat.

/ritzau/