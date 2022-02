Fronterne er trukket op i milliardopgør mellem Skat og advokathus

I Østre Landsrets retssal 3 i Bredgade i København er der tirsdag taget hul på et juridisk opgør i den helt store liga.

Det er et slagsmål om 1,2 milliarder kroner. Penge, som Skattestyrelsen kræver i erstatning fra advokathuset Bech-Bruun.

Netop Bech-Bruun rådgav den tyske North Channel Bank, der deltog i milliardsvindel med udbytteskat. Bech-Bruun vil frifindes.

Begge parter har indsendt nye indlæg til retten. Spiermann protesterer, da han mener, at Skattestyrelsens advokathold, Kammeradvokaten, har fremlagt et nyt bilag efter afslutningen af forberedelsen.

- De nye bilag, der er fremlagt, er temmelig epokegørende, siger Ole Spiermann.

Spørgsmålet om bilagene bliver dog først behandlet senere i sagen, beslutter landsretten. Dermed tilslutter retten sig det ønske, som Kammeradvokatens advokat Steffen Sværke kommer med.

- Vi mener, at man skal vente til efter hovedforhandlingen, siger Sværke. Han indleder forelæggelsen med blandt andet at fremlægge mails.

Desuden fremlægger han udkast til den såkaldte legal opinion - som er den rådgivning, Bech-Bruun gav til North Channel Bank.

- En del af sagen er jo, hvordan man forstår en legal opinion, påpeger Bech-Bruuns advokat Ole Spiermann undervejs.

North Channel Bank tilstod i september 2019 at have deltaget i bedrageri for 1,1 milliard kroner. Banken blev af Retten i Glostrup idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Skattestyrelsen mener, at advokatfirmaet på den måde har medvirket til svindlen. Bech-Bruun afviser derimod at have gjort noget forkert og vil frifindes for at skulle betale erstatning.

Der er stor interesse for sagen. Ekstra stole er båret ind i lokalet til de mange tilhørere til det første ud af flere end 20 retsmøder.

Sagen om udbytteskat kan føres tilbage til 2015. Dengang blev der slået alarm om formodet svindel med refusion af udbytteskat.

Statskassen blev lænset for samlet 12,7 milliarder kroner.

/ritzau/