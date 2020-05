Frustration er stor i kirkerne: Stadig ingen klar besked om åbning i morgen

Hele ugen har kirker ventet på regler. Men dagen før genåbning er det stadig uklart, hvad man må, og hvor mange der må komme ind i kirkerummet

At der endnu ikke ligger regler for kirkeåbning mindre end 24 timer før åbning, er svært at forstå, hvis man spørger rundt i det kirkelige landskab. De sidste dage har meldingen fra flere kirker været, at man burde have rammerne på plads i så god tid, at man vidste, hvor mange og hvordan man kunne invitere kirkegængere ind i morgen, mandag. Det er den dag, regeringen har tilladt, at Dannmarks kirker at åbne igen.

"Dybt, dybt frustrerende," siger Henriette Bacher Lind, der er sognepræst i Sankt Nicolai Kirke i Kolding, til DR.

"Vi er skuffede over, at det ikke blev i fredags. Der må jo foreligge noget i morgen, ellers er det for underligt," siger hun.

"Vi går ud fra, at forsamlingsforbuddet bliver hævet, ellers giver det ikke mening. Der er en stor gruppe mennesker, der savner fællesskabet i kirkerne, så vi har valgt at gøre klar, så må vi justere, hvis retningslinjerne bliver noget andet," siger hun.

I løbet af ugen har biskopper i folkekirken udsendt retningslinjer, som beskriver rammer for kirkegang fra i morgen, mandag. Men deres vurderinger er ikke blevet bakket op af skrivelser fra Kirkeministeriet eller andre dele af regeringen.

Hele forløbet undrer og ærgrer også Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd og har være med i de såkaldte sektorforhandlinger mellem kirker og regering om vilkår for brug af kirkerne fremover. Han sagde fredag, at processen har været en anden, end han havde forventet:

”Jeg havde forstået det sådan, at der kom en samlet fremlæggelse af retningslinjerne for alle sektorer, der genåbner på mandag. Men jeg kan se, at der drypvist er kommet retningslinjer ud for eksempelvis biblioteker og caféer. Jeg undrer mig over, hvorfor retningslinjerne for folkekirken og andre trossamfund så ikke er kommet ud endnu. Det kan føre til, at der går længere tid, før kirkerne kan åbne forsvarligt,” siger Søren Abildgaard.