Frustration over kommunal chatbot førte til evakuering af skole

Det var frustration over Esbjerg Kommunes chatbot, som tirsdag fik en person til at komme med det, som politiet opfattede som en bombetrussel mod Fourfeldtskolen.

Det skriver TV Syd, som har talt med Syd- og Sønderjyllands Politi.

Truslen fik tirsdag politiet til at evakuere skolen.

- Gennem efterforskningen finder vi ud af, at den her trussel ikke er så reel. Det er nærmere en frustration over en chatbot, der ikke helt forstår de spørgsmål, der bliver stillet, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen til mediet.

Han fortæller, at der som følge af frustrationen kom en ordveksling, som man kan opfatte som en bombetrussel.

Sagen blev anmeldt til politiet klokken 13.49 tirsdag.

Syd- og Sønderjyllands Politi har identificeret den pågældende person, men kan ikke oplyse, om vedkommende har en tilknytning til skolen eller ej.

Ifølge TV Syd betragter politiet sagen som afsluttet, og man forventer ikke, at sagen ender med en straffesag.

Allerede tirsdag oplyste politiet, at der var tale om chatbeskeder, som var blevet misforstået, men onsdag oplyser det altså, at det specifikt handler om en korrespondance med kommunens chatbot.

Ifølge TV Syd indgik ordene "bombe" og "Fourfeldtskolen" i beskederne.

Politiet har ikke oplyst, hvem der har anmeldt sagen.

Skolen har lidt over 750 elever fordelt på 33 klasser, fremgår det af dens hjemmeside.

Men Jan Lambertsen oplyser til TV Syd, at det var en overkommelig opgave for politiet at evakuere skolen, da en del allerede havde fået fri.

/ritzau/